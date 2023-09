Tropico con il nuovo singolo “Fantasie”, riprende il sodalizio con Cesare Cremonini

In rotazione radiofonica e in tutti i digital store da venerdì 15 settembre, “Fantasie” feat Cesare Cremonini (prod. da D-Ross, Star-T-Uffo, Tropico e Cremonini) è il nuovo singolo di Tropico – progetto solista di Davide Petrella – e anticipa “Chiamami quando la magia finisce” (Numero Uno/Sony Music), il nuovo album del cantautore, compositore e paroliere, in uscita il 29 settembre in versione fisica (doppio vinile/CD) e in digitale.

A svelarlo è Cesare Cremonini con un post sui social, nel quale sottolinea che “Fantasie” è un brano frutto di una lunga storia di sinergie, di un sodalizio iniziato più di dieci anni fa e divenuto col tempo una grande amicizia. Fu infatti proprio il cantautore bolognese ad accorgersi per primo del talento di Davide Petrella, che oggi è una delle firme più interessanti e ricercate dalla discografia italiana.

Tropico, “Chiamami quando la magia finisce”: la tracklist

Piccolo Buio Fantasie feat Cesare Cremonini Ubriache di Vita Zona Nord feat XXX Che Mme’ Lassat’ a Fa Nun Ce Sta Poesia Televisione feat XXX Gotha E Cose Ca Fann Sunna’ Chiamami Quando la Magia Finisce Fiore feat XXX M’arricordo e Te feat XXX È Importante Avere Una Visione Anema e Notte Anema e Notte feat XXX

“Fantasie“ feat Cesare Cremonini segue la pubblicazione dei precedenti singoli, “Chiamami Quando la Magia Finisce” e “Che Mme’ Lassat’ a Fa” – brano con il quale Tropico ha ottenuto un grande riscontro, tanto da riuscire ad entrare nella Top 50 EarOne dei brani più trasmessi dalle radio italiane -, ed è la prima collaborazione del disco che l’artista ha voluto svelare.

Non è invece la prima volta che i due cantautori lavorano l’uno al fianco dell’altro. Petrella compare infatti tra gli autori di molti grandi successi di Cesare Cremonini: da “Logico #1” a “La Ragazza Del Futuro“, passando per “GreyGoose“, “Io e Anna“, “Buon Viaggio (Share The Love)“, “Lost in the Weekend“, “Possibili Scenari” e “Poetica“.

Foto di copertina di Mattia Zoppellaro