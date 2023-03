TROPEA dopo X Factor fuori con ‘Proprio Tu’. Annunciati anche i live

Tropea a pioggia dopo la partecipazione a X Factor e dopo un 4° posto raccolto con le unghie e con i denti ma, nonostante tutto, ampiamente meritato nel talent di Sky.

I ragazzi della ex squadra di Ambra Angiolini hanno lasciato un ottimo ricordo nella mente del pubblico tanto che sui social era stato richiesto a gran voce un nuovo singolo.

E allora il 16 marzo riecco i Tropea in grande stile con Proprio Tu, un vero e proprio grido di rivincita dei cuori calpestati, maltrattati ma che si liberano finalmente dalle relazioni squilibrate.

La band milanese torna senza troppi fronzoli, con parole e musiche che arrivano dritte tanto da rimanere in testa fin dal primo ascolto.

Dopo aver esplorato in chiave ironica l’amore molesto in Cringe Inferno, l’inedito presentato in prima serata all’interno di X Factor, stavolta i Tropea cantano di quell’amore che come una scintilla si accende velocemente ma che altrettanto velocemente si trasforma in qualcosa di negativo.

Un amore dove arriva a prevalere la presa di consapevolezza dell’errore del vivere in una situazione stancante e che si trascina per troppo tempo facendo molto male.

Proprio Tu è scritta dal bassista del gruppo, Piso, e proposta al resto del gruppo durante una session nelle Langhe a casa del frontman Pietro, luogo dove prendono vita tutte le altre canzoni dei Tropea.

Tropea proprio tu testo e audio

Ehi, proprio tu

Che mi lasci sempre giù

E ogni giorno mi fai stare un po’ male

(Un po’ male)

Ehi proprio tu

Che mi fai sentire blu

E ogni giorno mi fai stare un po’ male

Un po’ male

Spaccami il cuore

E prenditi la festa

Se pensi che siam tutti qui per te

Ehi proprio tu

Che mi lasci sempre giù

E ogni giorno mi fai stare un po’ male

(Un po’ male)

Ehi proprio tu

Che mi soffochi nel blu

E ogni giorno mi fai stare un po’ male

Un po’ male

Spaccami il cuore e prenditi la festa

Se pensi che siam tutti qui per te

Non vedi che

Rido senza un perché

Forse già lo sai

Sei tutti i miei problemi

Ma quali soluzioni mi dai?

Spaccami il cuore

E prenditi la festa

Se pensi che siam tutti qui per te

Yeah yeah yeah yeah

Ehi proprio tu

Che mi lasci sempre giù

Ma ti prego fammi ancora un po’ male

Un po’ male

Un po’ male

i tropea in tour da aprile

La canzone sarà presentata live nel corso dello Spring Inferno Tour: quattro speciali appuntamenti, arricchiti dalla presenza di ospiti e amici, in cui i Tropea riconquistano il palcoscenico.

L’anima della band, lo abbiamo visto e lo hanno dimostrato ampiamente, è proprio lì, nella musica dal vivo con una presenza scenica che ha pochi rivali in Italia e in Europa.

Si comincia il 4 aprile dal Locomotiv Club a Bologna (Special Guest Lucrezia + Disco Club Paradiso), il 6 al Largo Venue a Roma (Special Guest Santi Francesi), il12 ai Magazzini Generali a Milano (Special Guest Marco Castello + Beatrice Quinta) e il 13 all’Hiroshima Mon Amour a Torino (Special Guest Ginevra + iako).

Quattro occasioni in cui ritroveremo lo spirito di un gruppo destinato a lasciare il segno nel mondo della musica underground italiana di questa generazione.

Foto di Blue Chips Studio