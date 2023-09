Tropea: in attesa dell’album un singolo su sogni e ambizioni nell’era post-Berlusconiana

Poco più di un anno fa i Tropea arrivavano in finale a X Factor con Ambra come giudice. Oggi, a pochi giorno dall’inizio della nuova edizione del programma, arriva un nuovo singolo per la band… “Gallipoli“.

Esce venerdì 22 settembre con Peermusic ITALY e distirbuzione Artist First questo brano che anticipa l’arrivo del primo disco della band. Dopo 6 anni di attività il gruppo ha finalmente pronto un album carico di cose urgenti da dire in cui l’alternative degli anni 2000 e il postpunk degli anni ’80 si fondono con un pizzico di beat degli anni ’60.

Ad anticiparlo è “Gallipoli”

“Gallipoli” viene descritto come un riflesso delle contraddizioni della società contemporanea composto esplorando sogni e ambizioni in un’epoca che segue un determinato storico e politico… quello berlusconiano.

Tuttavia, il brano mette anche in evidenza le incoerenze di questo mondo frenetico, sottolineando come più ci riempiamo di vuoto, più avvertiamo il bisogno di colmarlo.

I Tropea raccontano così questa canzone:

“Il prurito che sentiamo è quello di chi sta crescendo e sta confrontando i propri sogni, le ambizioni e l’amore per la musica dal vivo con un mondo che spesso sembra privo di contenuto.” Come recita il testo stesso, ‘siamo diventati allergici’ – “abbiamo sete di una sete che non abbiamo.”

Qui a seguire una parte del testo di “Gallipoli“.

“un’estate di guadagni

un’estate al limite

(vivere e desiderare una vita che non finisce)

tornerò ‘ nerò a Gallipoli”

Questo nuovo singolo arriva dopo “Cringe inferno“, brano presentato in finale a X Factor, “Proprio tu” e “La versione migliore”, quest’ultima lanciata a giugno scorso.