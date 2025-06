Tripolare parte per “La Vacanza” della vita e torna con un racconto sincero, imperfetto e umano

Tripolare, La Vacanza: svelati i feat e la tracklist del nuovo album.

Anticipato dal singolo La Grande Confusione – in cui l’artista ha messo in scena il cortocircuito emotivo tra la dimensione reale e quella virtuale, esplorando la complessità delle relazioni nella società iperconnessa di oggi – La Vacanza è il nuovo progetto discografico di Tripolare, che gioca con il concetto stesso di vacanza, trasformandolo in un momento di introspezione e ricerca personale, perché a volte andare lontano non basta per trovare quello che ci manca.

Ed ecco che le undici tracce che compongono il disco si muovono tra desiderio, perdita, ironia e voglia di leggerezza, invitando l’ascoltatore a prendersi il proprio tempo e a lasciarsi andare.

“Ho lavorato molto, mi sono stancato. Forse avrei fatto meglio a non stancarmi proprio, ma ormai l’ho fatto e non ho le energie per mettermi in discussione. Quindi mi rendo stupido, non penso“, racconta Tripolare.

Poi, aggiunge: “Cerco la vacanza e non trovo la pace. La idealizzo, la pago, ci fuggo e mi obbligo a farmela piacere. Vivo momenti di leggerezza, con un’amarezza di fondo, perché avrei potuto trovarli anche senza un viaggio. Una cosa divertente che non farò mai più fino all’anno prossimo“.

TRIPOLARE PARTE PER “LA VACANZA” DELLA VITA

In uscita venerdì 20 giugno per Sugar Music, La Vacanza è un album che parla a chi ha bisogno di respirare, di staccarsi e di ritrovarsi.

Di fatto, quello proposto da Tripolare è un racconto sincero, imperfetto e umano, in cui la leggerezza convive con la disillusione e ogni canzone non è altro che uno specchio in cui riconoscersi, anche solo per un attimo.

LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM