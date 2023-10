Tricarico: “Faccio di tutto” rivela la precarietà della condizione umana

Tricarico torna con un nuovo singolo, dal titolo “Faccio di tutto”. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 ottobre 2023, è un piccolo manifesto che esprime la visione iper-realista del suo autore.

Con “Faccio di tutto”, Tricarico lancia un messaggio in cui il sogno e la realtà si uniscono. Il testo del brano descrive quadri di vita apparentemente ordinaria. Quelle immagini rivelano però il profondo senso di precarietà della condizione umana e della nostra contemporaneità.

Nel presentare il brano, Tricarico racconta: “Faccio di tutto nasce da questo momento così incerto e precario dove un’apparente libertà nasconde il pericolo della perdita di ogni valore e diritto acquisito in anni e anni di lotte. Faccio di tutto nasce dallo sgomento nell’osservare in questi ultimi decenni in ogni campo la perdita dell’eccellenza, della competenza e del coraggio di dire e pensare liberamente“.

“Faccio di tutto” è prodotto da Franco Godi, che firma il brano insieme a Tricarico. La produzione musicale è di Fausto Cogliati. Pubblicato da Best Sound, il pezzo è distribuito da SAAR Records.

Ad accompagnare il singolo è uscito il lyric video, visibile su YouTube. La scelta di pubblicare il lyric video vuole sottolineare ulteriormente il senso del testo del brano, scritto da Tricarico con uno sguardo lucido e amaro della realtà.

Tricarico live: ecco i primi concerti annunciati

Il ritorno di Tricarico con “Faccio di tutto” anticipa il ritorno dell’artista alla musica dal vivo. L’artista è pronto a tornare sul palco e proporre live la sua musica in una serie di concerti. I primi appuntamenti confermati sono due:

– il 27 ottobre 2023 al Club Asino che vola a Roma; e

– il 15 dicembre 2023 al Teatro Socjale di Piangipane (Ravenna).