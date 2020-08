Si svolgerà l’8 settembre alla Cascata delle Marmore l’ottava edizione del Tributo a Sergio Endrigo 2021. L’ospite selezionato per rendere omaggio con la sua musica a quella del cantautore di Pola è Enrico Ruggeri.

Nonostante le numerose difficoltà l’organizzazione del Tributo a Sergio Endrigo, curata da Associazione Terni Città Futura, ha deciso di mettere in campo tutte le forze per rinunciare a un appuntamento ormai fisso.

“Ci dispiaceva gettare la spugna e per questo abbiamo lavorato fino all’ultimo speranzosi di per poter continuare ad omaggiare anche quest’anno la memoria dell’artista di Pola che riposa nel nostro cimitero cittadino.

Toccherà a Enrico Ruggeri riproporre le melodie di Sergio Endrigo, artista sensibile che nella sua ormai quarantennale carriera ha dato voce a diverse sfaccettature dell’animo umano.

La scelta di quest’anno è ricaduta proprio su Ruggeri perché particolarmente affezionato ad Endrigo al quale spesso rende omaggio in occasione dei suoi concerti, riproponendo nel suo stile numerosi suoi brani.

Il cantautore milanese nel 1989 ha inserito nell’album Contatti una personale e struggente versione di Canzone per Te, brano con cui Sergio Endrigo vinse il Festival di Sanremo 1969.

“Se avesse avuto qualche amarezza in meno nei suoi ultimi anni forse sarebbe ancora qui a scrivere le sue meravigliose canzoni.”

Così Ruggeri su Endrigo.

L’opening act della serata è riservato a Lorenzo Rinaldi, artista già visto a X Factor 2019 nella squadra di Malika Ayane.

L’accesso all’evento sarà inevitabilmente limitato e con l’opportuno distanziamento nel rispetto della normativa anti covid.

“Siamo certi che i duri sforzi organizzativi di questi giorni, noi ce la stiamo mettendo tutta, saranno ripagati dalla partecipazione e dall’affetto che la città ha per il suo evento e di conseguenza per il maestro Endrigo. La grande musica come sempre dimostrerà di essere ancora una volta più forte di tutto.”