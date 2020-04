Tre Allegri Ragazzi Morti: fuori “Quando”, un inno per sentirsi uniti

E’ uscito a sorpresa per La Tempesta Dischi il nuovo singolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti Quando.

Si tratta di un pensiero ispirato dal momento difficile che stiamo vivendo. Un inno per sentirsi uniti con l’augurio di ritrovarsi presto ancora più vicini.

Così il gruppo mascherato descrive Quando:

“Quando è la nostra nuova canzone, un pensiero di conforto in questi giorni di quarantena.



L’abbiamo scritta assieme a Luca Galizia (aka Generic Animal). Fino a pochi giorni fa non si intitolava ancora “Quando” ed era in fase di elaborazione, ovvero chitarre e basso già registrati al Bleach Studio di Gittana (LC) da Enrico Molteni, Andrea Maglia e Carmelo Gerace e batterie registrate all’Alambic Studio di San Foca (PN) da Luca Masseroni e Paolo Baldini.

Poi è arrivato il virus e abbiamo trovato il modo di chiuderla solo così, ognuno dalla propria stanza, in remoto. Davide Toffolo ha aggiustato il testo alle sue corde e lo ha contestualizzato cercando di infondere un barlume di speranza, evocando una sorta di Romeo e Giulietta ai tempi della quarantena, in motorino.



Paolo Baldini ha mixato, Giovanni Versari ha masterizzato, Tatuaggimale ha disegnato la copertina.

Speriamo che “Quando” faccia compagnia in questi giorni di distanziamento sociale. Ascoltiamola e cantiamola che quando finirà, sarà una festa.”