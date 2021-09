Tour dell’autunno 2021: tutti i concerti da ottobre a dicembre

Tour d’autunno… l’estate è ormai finita ma i live no anche se in forte calo. andiamo a scoprire in questo articolo in costante aggiornamento tutti i concerti dell’autunno 2021.

L’estate è quasi finita e anche la musica si prepara alla nuova stagione musicale, sperando che possa essere portata a termine senza troppe difficoltà, nonostante al momento non ci siano ancora novità relative alla capienza delle location che ospiteranno gli eventi.

Nell’ultimo decreto, quello che ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass per i lavoratori (permetteteci la semplificazione, non vogliamo entrare nel merito dell’aspetto legislativo, ma ne prendiamo solo atto senza esprimere alcun giudizio), all’art. 8 comma 1 vengono date disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative:

Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Noi attendiamo fiduciosi che la musica possa ricominciare a suonare dal vivo in piena sicurezza e per questo, come già fatto per l’estate, abbiamo raccolto, data per data, tutti i concerti programmati per i prossimi tre mesi, l’autunno/inverno 2021.

Nelle prossime pagine troverete i tour di ottobre, novembre e dicembre.