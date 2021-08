Torneo Canzone dell'estate 2021 classifica settimana 4: ancora una volta primi Virginio e Neno... in attesa della semifinale!

Canzone Estate 2021. Si è chiusa anche la quarta, decisiva, settimana di votazioni. La quarta su sei totali.

Due categorie Hitmaker e New Generation e i vostri voti attraverso Facebook e Instagram.

Ogni settimana la classifica si è riazzerata ma tutte le votazioni sono state determinanti per arrivare ai semifinalisti, 25 per gli Hitmaker e 5 per la New Generation.

Oggi vi sveliamo la classifica della settimana #4 e poi, contrariamente a quanto affermato negli scorsi articoli, ci e vi concediamo, una settimana di pausa dalle votazioni. Scoprirete i semifinalisti, decisi in base al totale delle votazioni delle prime quattro settimane (per questo i singoli voti della quarta non saranno svelati), domenica 22 agosto.

In quel giorno potrete anche iniziare a votare i semifinalisti, fino a venerdì 27 agosto alle 23:59. Da quelle nuove votazioni, che vi spiegheremo nell’articolo del 22 agosto, saranno scelti da voi i 15 Hitmaker finalisti e le i 3 della categoria New Generation. E così domenica 30 agosto inizierà l’ultima settimana di voto che ci porterà lunedì 6 agosto a scoprire le vostre due canzoni dell’estate 2021.

Attenzione… nella semifinale e nella finale non avrà più nessun peso il voto del critico musicale, Fabio Fiume, come avvenuto nelle due settimane precedenti, sarete solo voi a decidere!

Ma bando alle ciance andiamo ora a conoscere la Top 10 e la Top 3 della quarta settimana di voto. Cliccate su continua…