Top Records settimana 31: Annalisa, grazie ai Boomdabash, eguaglia il record di “Il mondo prima di te”

Ritorna Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito con l’analisi dei dati.

TOP RECORDS

Con l’arrivo di agosto le cose sembrano stabilizzarsi anche nelle classifiche. Andiamo a scoprire cosa c’è di nuovo.

Innanzitutto La dolce vita, ad oggi la vera hit dell’estate italiana, si conferma per l’ottava settimana non consecutiva alla numero uno della classifica FIMI dei singoli.

Tra l’altro il brano, grazie a questo traguardo, supera quello di Shakerando di Rhove (7 settimane alla #1) e diventa il secondo brano del 2022 che ha stazionato per più settimane alla #1. L’obiettivo ora è battere Brividi di Mahmood e Blanco, al primo posto per dieci settimane consecutive quest’anno.

Rimanendo nel campo dei singoli Annalisa venerdì 5 agosto ha festeggiato il suo compleanno balzando al primo posto della classifica radio EarOne con Tropicana, brano dell’estate 2022 dei Boomdabash a cui partecipa la rossa cantante.

La canzone ha raggiunto la numero #1 questa settimana su Amazon Music e ottenuto uno slancio nella classifica FIMI andando a salire fino alla terza posizione. Per Annalisa è un Top Records, miglior piazzamento di carriera per un suo singolo a pari merito con la sanremese Il mondo prima di te del 2018.

Sul fronte album Lazza continua a rimanere ben saldo alla numero #1. Siamo arrivati a 12 settimane non consecutive, un traguardo che non accadeva dal 2015, ovvero da quando i The Kolors occuparono la #1 con Out per lo stesso numero di settimane non consecutive, 12.

Chiudiamo con una parentesi internazionale. Il nuovo album di Beyoncé ha debuttato alla #2 ed è il secondo miglior debutto per un album femminile nel 2022 dopo quello di Ritorno al futuro/Back to the future di Elisa alla #1.