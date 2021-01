Dischi numeri 1 in classifica. Oggi è il momento di andare a scoprire i dischi che hanno occupato per più settimane la numero #1 della classifica di vendita FIMI in Italia nel 2020.

Pareggio tra il rap e la trap con 13 dischi che hanno occupato la numero #1 e i restanti generi musicali, italiani e internazionali, con 13 dischi alla #1 tra cui una Compilation.

Continuiamo con un dato che conferma che la musica italiana nel nostro paese funziona decisamente di più di quella internazionale. Sulle 53 settimane conteggiate dalla FIMI nel 2020 infatti solo cinque hanno visto al primo posto un album internazionale. Gli artisti che ci sono riusciti sono per la precisione: i Pearl Jam, The Weeknd, Lady Gaga, AC/DC e Bruce Springsteen. Tutti loro sono rimasti in vetta per una sola settimana.

Tra gli italiani che hanno occupato la #1 una sola volta durante l’anno ci sono Nitro con GarbAge, DrefGold con Elo, Ernia con Gemelli, Lazza con J, FSK Satellite con Padre, Figlio e Spirito, ben cinque artisti appartenenti al mondo del rap e della trap a cui si aggiungono, sempre con una settimana alla #1, Achille Lauro con 1990, Irama con Crepe, Gigi D’Alessio con Buongiorno, Renato Zero con Zerosettanta Vol. 2 e Tiziano Ferro.

Quest’ultimo, ad un anno dall’uscita dell’edizione originale, è riuscito a tornare per una settimana in vetta debuttando con la nuova versione del disco Accetto miracoli.

Una settimana in vetta anche per la compilation del Festival di Sanremo 2020.

Sono due invece le settimane in vetta invece per tha Supreme (le prime due dell’anno), Brunori Sas con Cip!, per il disco dei Me contro Te, per la Dark Polo Gang con Dark Boys Club, 17 di Emis Killa & Jake La Furia.

