Album italiani Top & Stop 2019. Archivato ormai da quasi tre settimane il 2019, è il momento di andare a scoprire, come ogni anno del resto, quali sono gli album italiani che sono andati bene, e quali quelli che hanno deluso le aspettative.

Facciamo prima però qualche dovuta premessa…

Siamo ormai nell’epoca in cui lo streaming ha decisamente superato le vendite sia nel fisico che nel digitale.

Oggi il confine per determinare se un progetto discografico è andato così così o è andato male è decisamente labile. Più facile riuscire ad individuare i dischi che sono stati ben accolti dal pubblico e premiati con il consumo (vendita più streaming).

All Music Italia sostiene da sempre tutta la bella musica italiana, al di là dei generi musicali, pertanto, ci teniamo a sottolineare che non inseriamo dischi nella categoria Stop (o flop che dir si voglia), ovvero che indica gli album che sono andati al di sotto delle aspettative, a cuor leggero.

I metri di giudizio per cui un album viene inserito in un categoria piuttosto che un’altra sono molteplici ma i due principali sono Il successo commerciale ed il successo commerciale messo a confronto con l’esposizione mediatica ottenuta.

Pertanto, per fare un esempio, ovviamente ci aspettiamo che un disco di un partecipante ad Amici di Maria De Filippi piuttosto che al Festival di Sanremo, ottenga un volume più consistente di vendite rispetto ad altri artisti che non hanno avuto questo tipo di esposizione mediatica.

Inoltre in questo articolo teniamo conto solo del consumo (vendite più streaming) e delle certificazioni, ma ci sono artisti che a livello discografico non funzionano ma poi riescono a portare a casa decine e decine di concerti a pagamento sold out.

Ci sono infine molti artisti che non troveranno spazio, i cosiddetti emergenti. Avrebbe avuto senso segnalarli solo in caso di grandi risultati positivi.

Iniziamo subito. Clicca su continua per scoprire i dischi Top del 2019.