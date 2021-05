Debutto da solista per Tony Effe con “Untochable”. La copertina firmata da un artista di fama mondiale

Tony Effe Untochable è il titolo dell’album del debutto da solista che arriva dopo le certificazioni ottenute con la Dark Polo Gang e oltre mezzo miliardo di stream.

Nicolò Rapisarda, nato a Roma classe 1991, in arte Tony Effe, uscirà il prossimo 4 giugno con Virgin Records / Universal Music Italia con Untouchable, disco dal titolo emblematico, letteralmente “l’Intoccabile”, che vuole essere un omaggio al celeberrimo film di Brian De Palma del 1987 “The Untouchables – Gli Intoccabili”.

Tony Effe Untochable

L’album è già disponibile per il pre-save e pre-order qui.

L’annuncio arriva accompagnato dalla copertina, realizzata sotto la cura artistica del visionario regista di fama mondiale Anton Tammi, già dietro i videoclip e le cover della superstar globale The Weeknd.

In arrivo quindi un album ricco di sorprese e collaborazioni inaspettate che verranno svelate nei prossimi giorni.

Ad oggi Tony Effe ha pubblicato con la Dark Polo Gang gli album Trap Lovers, Trap Lovers Reloaded (certificato Platino) e Dark Boys Club. Nel frattempo ha collaborato con artisti molto diversi tra loro come Enzo Dong, MamboLosco, Gianni Bismark, Luchè, Tedua, Boro Boro, Lazza, DrefGold e Samuel Heron e, nel 2019, ha pubblicato il singolo Bassotto.

Queste le parole con cui Tony Effe ha lanciato l’album:

“Il denaro c’è ma non si vede.

Qualcuno vince, qualcuno perde.

Il denaro di per sé non si fa ne si perde, semplicemente si trasferisce.

Da un’intuizione ad un’altra.

Se non ci sei dentro…ne sei proprio fuori, ok?!

Ti devi svegliare hai capito?!

O CAPITANO O NIENTE…

Io allora pensai che fosse tutto il denaro del mondo.

Ora li faccio in un giorno.

Io sto parlando di ricchezza.

Ricchezza sufficiente per non buttare via il tempo.

È tutta questione di soldi ragazzo.

IL RESTO È CONVERSAZIONE”

Foto di Anton Tommi