Tony Effe pubblica “BOSS” e riprende la hit di 50 Cent “In Da Club”. Nel frattempo scatta la rissa con Vettori

Tony Effe BOSS testo e significato del nuovo brano del brano pubblicato il 24 marzo.

L’ex leader della Dark Polo Gang è stato di nuovo protagonista di un bruttissimo episodio andato in scena nel corso della Milano Boxing Night.

In coda all’articolo troverete tutti i dettagli della vicenda ma, in realtà, il suo nome è tornato in tendenza grazie al suo ultimo brano BOSS, pubblicato il 24 marzo.

Tony Effe Boss significato del brano

In questo nuovo singolo, prodotto da Drillionarie, Tony Effe usa la base della hit mondiale dei primi anni 2000 di 50 Cent In Da Club, riadattando il testo in chiave trap.

Nel testo, l’ex DPG continua con il filone che lo ha reso famoso nella scena cioè quello dei soldi, della voglia di fama, del successo sopra tutto e tutti.

Dice che voleva fare il boss, il narcos, ostentando una ipotetica vita da criminale in cui qualsiasi sfizio può essere tolto e in cui il potere vale sopra ogni cosa.

Una descrizione che, al netto di quanto poi è successo poche ore dopo, ha scatenato l’immaginazione dei fan che hanno ripreso il video della rissa, usando proprio il brano di Tony Effe BOSS come “colonna sonora”.

Grazie a questa esplosione social, il singolo è subito finito in tendenza su TikTok e il nome di Tony è il più chiacchierato delle ultime ore.

tony effe boss testo e audio

Di seguito l’audio e il testo completo di BOSS:

Go, go, go, go, go, go, go Tony (Tony)

Prendi i soldi, portando via dal club sette thotties (Bitch)

La pistola è carica, sette colpi (Grr-pow)

Killer dentro un Cadillac, sette posti

Nove colpi non ti bastano, sparami ancora

Nove troie non mi calmano, chiamane ancora

Faccio volare dieci chili con il jet fino a Roma

Ci mangio io, mio fratello, mia madre e tutta la zona

Quando sta con me non tiene le gambe chiuse (Eh)

Cinquanta K cash, bonus per i miei shooter

Fila sotto casa come se fosse normale

Completo Loro Piana quando vado in tribunale

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap? (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang? (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités (Crudités)

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap? (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Soldi della trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang? (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités (Crudités)

Non lo faccio per finta, lo faccio per davvero (Davvero)

Due bionde dietro e Vegeta nel lato del passeggero

Sto andando in Swiss, compro un altro AP (Swiss)

Tutto cash con i guadagni del Tucibi (Tucibi)

Vero G come Fifty (Fifty), Classe G, interni grigi (Grigi)

I tuoi gioielli sono fake, sono finti (Sono finti)

A casa nuova ho cinque lavatrici (Okay)

Ma nessuna è per i vestiti

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap? (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang? (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités (Crudités)

Volevo fare il boss (Boss), ma quale rap? (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (Soldi della trap)

Volevo fare il narcos (Uoh), ma quale gang? (Gang)

Dico cose crude mentre mangio crudités

LA RISSA ALLA MILANO BOXING NIGHT CON MARVIN VETTORI

L’evento, tra i più importanti nel mondo della boxe italiana e non solo, si è svolto nel weekend all’Allianz Cloud Arena e poco prima dell’inizio del match sul ring, il trapper ha dato vita a un altro scontro in platea.

Come si vede nel video qui sotto, Tony Effe stava salutando amici e colleghi seduti nelle prime file quando, all’improvviso, si è scagliato con una violenza inaudita contro un altro rapper di Roma, Ion Real Deal.

L’attacco a sorpresa sarebbe partito a causa di un dissing social partito dalle storie Instagram di Ion Real Deal contro Tony Effe che, appena se l’è trovato davanti, non ha perso tempo a contrattaccare in live.

L’ex DPG non è nuovo a gesti di questo tipo. Nel 2019 aveva fratturato la mandibola con un paletto di ferro a un ragazzo presente a una sua serata, motivo per cui scattò la condanna in tribunale per violenza privata e lesioni personali aggravate.

In quel caso, il tribunale di Roma lo condannò con 40mila euro di multa da pagare al ragazzo aggredito e lo obbligò a svolgere per un periodo lavori socialmente utili.

Stando alle immagini, molte persone hanno subito provato a separare i due contendenti ma, in una dinamica tutta da accertare fotogramma per fotogramma, sembrerebbe essere rimasto coinvolto anche il lottatore Marvin Vettori.

Il n.3 del ranking mondiale delle arti marziali sembrerebbe essersi schierato dalla parte di Tony Effe e, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe scagliato un pugno in pieno volto a Ion Real Deal.