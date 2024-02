Tony Boy, da “Export” a “Nostalgia (export)” con un feat con Artie 5ive

Già disponibile sia in formato fisico (CD standard, vinile standard non autografato e vinile bianco con leaflet autografato) che in digitale, “Nostalgia (export)” è il nuovo e attesissimo album di Tony Boy, il quarto dopo “Going Hard”, “Going Hard 2” e “Umile” (certificato disco d’oro), e rappresenta il naturale prosieguo di “Export“, un progetto work in progress pubblicato due mesi fa in digitale.

Ed è così che ai sette brani già pubblicati Tony Boy ne aggiunge altri sette inediti, tra i quali troviamo un featuring con Artie 5ive.

Tra sonorità che mixano trap e melodie e la costante capacità del rapper di unire il lato più conscious a banger esplosivi, “Nostalgia (export)” è dedicato alla fanbase di Tony Boy, desiderosa di ascoltare i suoi brani più iconici, già cult sui social e sulle piattaforme di streaming, in grado di spingere forte sull’acceleratore ma anche di regalare momenti di grande poesia.

Tony Boy, “Nostalgia (Export)”: la tracklist

Hard Shottini di lean SI SI Fortuna feat. Artie 5ive Sei del mattino Guerra My Dawg Kid Vienitela a Prendere Swiss Backup Medico Lei Resta Sono Così

“Nostalgia (export)” è già sold out nelle seguenti versioni: CD autografato, vinile handmade con cover disegnata a mano (soli 100 pezzi andati sold out in poco più di un’ora) e vinile nero con leaflet autografato.