Tony Boy, per festeggiare la notte più oscura dell’anno arriva “Rock’n’Roll” feat Sick Luke

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da oggi, martedì 31 ottobre, “Rock’n’Roll” feat Sick Luke è il nuovo brano di Tony Boy, che non ha intenzione di mettere un freno alla sua creatività e, proprio per questo, ha scelto di donare al suo pubblico un banger per festeggiare insieme la notte più oscura dell’anno.

Prodotto da Sick Luke – producer multiplatino che lascia il segno con i suoi beat inconfondibili, che lo hanno portato ad essere uno dei produttori più richiesti ed acclamati della scena – il brano si caratterizza per la presenza di atmosfere dark mescolate all’urban, che già dal primo ascolto fanno tremare l’ascoltare.

Tony Boy: da “Umile Deluxe” a “Rock’n’Roll”

Tony Boy, nome d’arte di Antonio Hueber, ha da poco pubblicato “Umile Deluxe” (Warner Music Italy) con cinque nuove tracce che mostrano il suo lato più intimo.

Se il rapper padovano aveva già dimostrato di avere un punto di vista unico sulla realtà che lo circonda, con questo nuovo progetto ha deciso di scavare ancora più a fondo. Ed ecco che – con “Mischiare le carte“, “Guai“, “Ego“, “Dentro la mia testa” e “Triste 178” – Tony Boy ha definito i confini della dimensione del suo ultimo album in studio, “Umile“, rendendola ancora più intima e personale.