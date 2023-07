Torna Tommaso Cesana e, a ritmo pop/urban, lancia “Oh no”

Torna con un nuovo singolo intitolato Oh no, Tommaso Cesana, giovane artista che si è fatto notare dal grande pubblico televisivo per la sua partecipazione, nella fase pomeridiana, ad Amici di Maria De Filippi nel 2021.

Dopo Solo per paura e Catena, brani lanciati all’interno del programma, Tommaso ha pubblicato nell’estate del 2022 Dimenticarmi di te conquistando le playlist di Apple Music e Spotify.

Il 2023 lo vede tornare, a marzo, con Cenere mentre ora è la volta di un singolo per l’estate, Oh no

Canzone dalle sonorità Pop/Urban, Oh no esorta a vivere un amore sempre pieno di sorprese ed emozioni nuove. Del resto l’amore quando è amore, non deve essere un sentimento “piatto” ma un sentimento sempre pronto a stupire con nuovi intrighi e ritorni di fiamma.

Il singolo prodotto da M&M-D&G Music ed è distribuito su tutte le piattaforme da ADA Music Italy.

A seguire testo e audio del brano.

Fare la guerra senza armi poi fare tardi

A dare un nome alle emozioni ai nostri sbagli

È una linea che, porta fino a te

A conti fatti siamo stati dentro un uragano

Io e te ma trattenendo il fiato

Fra petali di rose e lacrime sapore amaro

Sia maledetto ke perché

Non è strano scomparire e rivedersi per caso

Solo un bacio, per capire se poi nulla è cambiato , oh no

Come pioggia che scende dal cielo cadrò è una goccia ti raggiungerà

Non è strano, che stanotte ti ho raggiunta per caso

E non è tardi ne troppo presto per sapere quando parti, nella mia testa tu sei cura per i drammi, anche ora che noi siamo grandi

A conti fatti siamo stati dentro un uragano

Io e te ma trattenendo il fiato

Fra petali di rose e lacrime sapore amaro

Sia maledetto ke perché

Non è strano scomparire e rivedersi per caso

Solo un bacio, per capire se poi nulla è cambiato , oh no

Come pioggia che scende dal cielo cadrò è una goccia ti raggiungerà

Non è strano, che stanotte ti ho raggiunta per caso

Uuuuu, baciami non lasciarmi più

Fra petali di rose e lacrime cosa ho sbagliato, ma te mi lasci senza fiato, ora che ora che ora che, tu mi lasci una parte di te

Non è strano scomparire e rivedersi per caso

Solo un bacio, per capire se poi nulla è cambiato , oh no

Come pioggia che scende dal cielo cadrò è una goccia ti raggiungerà

Non è strano, che stanotte ti ho raggiunta per caso