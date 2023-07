Tiziano Ferro: svelata trama e date instore del suo primo romanzo, “La felicità al principio”

Reduce dal tour negli stadi e in attesa di risolvere un problema di salute (vedi qui) Tiziano Ferro ha annunciato nei giorni scorsi l’uscita del primo romanzo intitolato La felicità al principio.

In attesa di nuove sorprese in arrivo nel 2023, si dice nuovi inediti che potrebbero essere inseriti nella tracklist dell’album Il mondo è nostro, progetto certificato con il disco d’oro, il cantautore di Latina torna alla scrittura dopo aver pubblicato due libri autobiografici: Trent’anni e una chiacchierata con papà del 2010 e L’amore è una cosa semplice del 2012.

Il primo romanzo di Tiziano Ferro uscirà il 3 ottobre del 2023 e sono state già annunciate le date instore, eccole a seguire:

Roma, 3 ottobre, Teatro Quirino Vittorio Gassman, ore 18.30

Palermo, 9 ottobre, Teatro Biondo, ore 18.30

Bologna, 10 ottobre, Teatro EuropAuditorium, ore 18.30

Milano, 16 ottobre, Teatro Manzoni, ore 18.30

Tiziano Ferro, La felicità al principio, la trama

Ecco la trama del romanzo di Ferro:

“Il famoso cantante Angelo Galassi risulta ufficialmente deceduto in circostanze mai del tutto chiarite. La verità è che negli ultimi dieci anni Angelo Galassi ha semplicemente trovato più facile nascondersi tra i grattacieli di New York. Ha nascosto se stesso e i suoi non pochi problemi legati all’alcol, al cibo e a un’identità sessuale incerta. Tutto è filato più o meno liscio finché non si è visto recapitare da una vecchia fiamma di una notte una bambina di quattro anni identica a lui, tranne per un dettaglio: Sophia non parla.

Un racconto che, pagina dopo pagina, svela l’universo di emozioni e pensieri che Tiziano Ferro ha condiviso fino ad oggi attraverso la sua musica e le sue canzoni.”

Un romanzo che, a giudicare dalla trama, potrebbe portarci ancora più a fondo nell’animo dell’artista che condivide molto in comune con il protagonista del libro.