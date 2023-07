Tiziano Ferro, la verità dopo il tour negli stadi: “Ho un nodulo alle corde vocali e mi dovrò operare…”

Si è chiuso con quasi 600.000 presenze e tanti ospiti (vedi qui) il tour negli stadi 2023, una serie di live che hanno visto tornare Tiziano Ferro sul palco a sei anni dall’ultima serie di concerti. Solo a tour finito il cantautore di Latina ha svelato un problema di salute che lo costringerà ad operarsi.

L’artista ha pubblicato sui social un video che ritrae i momenti più belli di questo tour. Dalla presenza dei figli, Margherita e Andreas, ai tanti amici arrivati sul palco per cantare con lui fino all’affetto del pubblico.

La voce di Tiziano Ferro racconta il problema alle corde vocali che lo ha colpito e che ha rischiato di mettere il tour a rischio:

“Ora posso dirvi la verità. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che – per intenderci – è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire – e che ci tengo voi sappiate – è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città. E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore che la mia voce crollasse di colpo durante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito. Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto la cura più potente al mondo. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene.

Ferro ha quindi un nodulo alle corde vocali scoperto prima dell’inizio del tour e dovrà subire un intervento e poi un lungo periodo di recupero. Oltre 20.000 i messaggi di affetto arrivati all’artista tra cui quelli sentiti dei colleghi, Laura Pausini in primis:

“Pochi possono capre a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta TZN. Emotivamente oltre che fisicamente. Sei grande, e come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene“.

Messaggi di vicinanza anche da Alessandra Amoroso (“In bocca al lupo mio dolce amico dal cuore d’oro!“), Samuele Bersani, Fiorella Mannoia, Blanco, Francesca Michielin (“Sei un grandissimo professionista es essere umano. Grande Tizz“), Elisa, Madame, Paola Turci, Roberto Casalino, Rovazzi, Levante, Nina Zilli, Tiromancino, Mietta, Giusy Ferreri e tanti altri ancora tra artisti, colleghi e fan.

Il carico d’amore è stato tale che Tiziano Ferro ha postato un video messaggio di ringraziamento qualche ora dopo.

“Ciao a tutti

io voglio ringraziarvi veramente per tutta questa ondata di affetto incredibile perché per me è assolutamente importante. Grazie ai media che hanno fatto veramente… mi hanno abbracciato e io ci tengo a queste cose. Io sono fatto così.

Ho letto tutti i commenti, voglio rassicurare anche le persone che mi hanno scritto, non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa cosa con tranquillità, non c’è problema per me l’unica cosa importante era fare il tour, e il tour è stato bellissimo e non dimenticherò mai questa esperienza assurda che mi ha fatto capire quanto vi voglio bene ancora di più.

Vi terrò informati, i dottori per ora hanno detto che vogliono visitarmi dopo un paio di mesi di riposo perché ho sforzato tantissimo la voce. Tra un paio di mesi mi diranno quando potrò affrontare l’operazione. Vi terrò informati so che siete molto preoccupati per me, non lo siate, andrà bene.

Ringrazio i foniatri che mi hanno aiutato a capire cosa stava succedendo. E un abbraccio ale la logopedista che mi ha permesso di andare sul palco ogni volta con una consapevolezza molto precisa aiutandomi ogni sera a tentare di sorpassare questo polipo attaccato alla corda vocale.“