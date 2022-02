Buon compleanno Tiziano Ferro... ricordi e aneddoti della reazione legati al cantautore di Latina

Oggi Tiziano Ferro compie 42 anni di cui 21 passati sui palchi di tutto il mondo a intonare le sue canzoni. Per l’occasione il nostro direttore, Massimiliano Longo, ha voluto raccontare il suo legame con la musica del cantautore di Latina in un editoriale che trovate qui. Ma non solo, tre persone della redazione di All Music Italia hanno voluto celebrare il cantautore pop simbolo del nuovo millennio raccontando aneddoti e ricordi.

Cominciamo subito questo viaggio a ritroso nel tempo…

BUON COMPLEANNO TIZIANO FERRO…

ALESSANDRO GENOVESE

Pensando alle canzoni di Tiziano, posso dire che attraverso gli anni ci sono diversi brani che mi piacciono e che hanno lasciato un segno in me. Ho in auto un paio di suoi CD che ascolto spesso e che mi fanno tornare in mente in particolare due aneddoti….

Il primo lo lego alla canzone Il regalo più grande. A me piace molto leggere attentamente i testi delle canzoni soffermandomi su alcuni versi che posto su Facebook o Twitter. Nello specifico per questa canzone scrissi nelle info di WhatsApp i versi “confondevo la mia vita con quella degli altri” non feci in tempo a pubblicarla che nel giro di pochi minuti mi chiamarono due persone diverse ed iniziai delle discussioni piuttosto accese, da lì ho imparato una lezione… a volte chi non senti spesso ti controlla e trova ogni pretesto per discutere con te.

Da quando ho messo “Buio e luce sono figli del sole” citazione di Buio e Luce de La Fame di Camilla, tutto ok… forse è più difficile da decodificare?

L’altro aneddoto lo lego al brano In mezzo a questo inverno che ascoltai per la prima volta qualche mese dopo una mia grande perdita, ogni parola sembrava scritta da o per me.I suoi brani sanno raccontare nel dettaglio alcune emozioni forti.

Anche per questo le canzoni che amo di più di Ferro sono Alla mia età e In mezzo a questo inverno.

