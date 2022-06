Tim Summer Hits: svelata la data di partenza del nuovo “Festivalbar” e i primi artisti confermati

Tim Summer Hits scaletta e cast. La nuova manifestazione musicale itinerante di casa Rai che, prendendo spunto dallo storico Festivalbar, girerà le piazze italiane inizia a prendere forma in vista della partenza.

Il primo appuntamento con la manifestazione dell’estate condotta nella prima serata di Rai2 da Andrea Delogu e Stefano Di Martino è previsto per giovedì 30 giugno.

TIM Summer Hits è un progetto crossmediale di eventi sul territorio realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends & Partner in collaborazione con Radio Italia.

Le piazze in cui si svolgerà la manifestazione saranno: piazza del Popolo a Roma, il Portopiccolo a Trieste e Piazza Fellini a Rimini e in tutto saranno sei gli appuntamenti in prima serata.

Tra l’altro per l’occasione TIM lancia il concorso ‘Vinci la musica dell’estate con TIM Summer Hits‘ che offrirà a tutti clienti l’opportunità di aggiudicarsi dei premi. Per ogni tappa saranno estratti, infatti, 45 ingressi per due persone che potranno assistere al concerto da un’area riservata e accedere al backstage.

Inoltre tra tutti coloro che giocheranno con TIM dal 16 al 22 giugno saranno estratti due fortunati che potranno inoltre vivere l’esperienza di passare una giornata in radio e assistere dal vivo alle trasmissioni radiofoniche di Radio2 e Radio Italia. Tutte le info qui.

Clicca in basso su continua per scoprire i primi artisti confermati.