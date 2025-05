TIM Summer Hits torna in piazza del Popolo a Roma: le date, i conduttori e dove vederlo

La musica torna a scaldare l’estate 2025 Piazza del Popolo a Roma con TIM Summer Hits, quattro serate consecutive all’insegna dei successi musicali italiani.

L’evento sarà registrato il 7, 8, 9 e 10 giugno nella storica piazza romana e andrà prossimamente, probabilmente nel mese di luglio, in onda in prima serata su Rai 1, in contemporanea su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

Lanciato nel 2022, il TIM Summer Hits ha sempre visto alla conduzione Andrea Delogu affiancata nel primo anno da Stefano Di Martino, nel secondo da Nek e nel terzo da Carlo Conti che tornerà al suo fianco anche per la nuova edizione.

TIM Summer Hits 2025: Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione

A presentare le serate della quarta edizione quindi ci sarà ancora una volta la coppia composta da Carlo Conti e Andrea Delogu, che tornano insieme sul palco dopo l’edizione 2024. Il feeling tra i due conduttori e l’entusiasmo del pubblico nelle precedenti edizioni hanno confermato il successo di questa formula, che unisce musica, intrattenimento e atmosfera estiva nel cuore di Roma.

TIM Summer Hits è un branded content realizzato da Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale.

Quattro serate di musica in Piazza del Popolo

Le serate, a ingresso gratuito, vedranno alternarsi sul palco alcuni dei nomi più amati e seguiti della scena musicale italiana, con hit del momento e qualche sorpresa live. L’elenco completo degli artisti partecipanti sarà comunicato a breve.