TicketOne: un bonus di 1.000 euro per 110 dipendenti per il lavoro svolto dalla ripresa dei concerti

Dopo l’incubo della pandemia che tanti danni ha fatto al mondo della musica i live sono ripartiti e lo hanno fatto in maniera massiccia generando fortunatamente tanto lavoro per la filiera della musica. Per questo TicketOne ha voluto premiare i propri dipendenti in questo momento in cui il caro vita sta creando problemi a tante famiglie.

La Società Leader nel mercato del ticketing online ha deciso di dare un concreto sostegno economico alle famiglie in un momento storico complesso in cui l’inflazione è ai massimi livelli. Le welfare card sono state inviate ai dipendenti all’inizio del mese di dicembre e consentono la spendibilità per le spese alimentari e altre voci di spesa che hanno subito un forte incremento.

Un riconoscimento, la welfare card del valore di 1.000 euro, per “lo straordinario contributo dei dipendenti nell’anno della ripresa dei concerti” che è andato ad un totale di 110 dipendenti nelle due Sedi di Milano e Roma,

Germana Solcia, HR Manager di TicketOne ha dichiarato:

“Questo premio vuole prima di tutto offrire un sostegno alle famiglie a fronte del caro vita e valorizzare lo straordinario contributo e la determinazione di tutti i nostri dipendenti in questo anno ancora così diverso e così insolito. Un anno che ricorderemo come un vincente lavoro di squadra da parte di tutta TicketOne per la grande ripresa dei concerti live”.

