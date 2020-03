This Is Elodie: spostate in autunno le date live di Milano e Roma

A causa dell’emergenza sanitaria anche le date del tour This Is Elodie, organizzato da Vivo Concerti, sono posticipate in autunno.

I concerti, originariamente previsti per il 16 aprile a Milano e il 18 a Roma, sono stati ricollocati nelle medesime location, ma il prossimo mese di ottobre.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date.

Ecco il calendario aggiornato:

Mercoledì 30 settembre 2020 – Milano @Santeria Toscana 31 – NUOVA DATA

Sabato 03 ottobre 2020 – Roma @Teatro Centrale – NUOVA DATA

THIS IS ELODIE

Elodie, dopo un 2019 in cui ha dominato le classifiche con i singoli Pensare Male (con i The Kolors) e Margarita (con Marracash), è stata una delle protagoniste del Festival di Sanremo 2020 dove si è piazzata al settimo posto.

Il singolo sanremese Andromeda (già certificato con il Disco d’Oro) per due settimane è stato il più trasmesso nelle radio ed è stabile sul podio della classifica Earone fin dalla sua uscita.

L’album This is Elodie (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), invece, ha esordito alla posizione #7 e la settimana successiva ha raggiunto la #6.

I concerti di Milano e Roma saranno i primi della carriera di Elodie. L’artista porterà sul palco energia e sensualità in un mix esplosivo in musica e bellezza saranno le parole chiave dello show.

