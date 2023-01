The Voice Senior: scopriamo cosa è successo nella prima puntata di blind auditions

The Voice senior prima puntata. È ripartito ieri, venerdì 13 gennaio, The Voice senior, il talent show per cantanti ultra 60enni nato come costola di The Voice e diventato su Rai1 un grandissimo successo condotto da Antonella Clerici.

Confermata la giuria formata da Gigi D’Alessio, vincitore della scorsa edizione, Loredana Bertè (coach vincitrice della prima stagione), Clementino e, novità di questa edizione, i Ricchi e poveri, che prendono il posto che lo scorso anno fu di Orietta Berti (quest’anno impegnata al Grande Fratello Vip).

Il meccanismo rimane inalterato. Quattro sedie, i concorrenti si esibiscono senza che i giudici possano vederli e dovranno scegliere, premendo il pulsante e facendo girare la propria poltrona, se prendere nella propria squadra il cantante.

In caso di più giudici girati sarà il concorrente a scegliere di che Team fare parte. Negli scorsi anni sono passati anche concorrenti eccellenti tra cui i padri di Laura Pausini e quello di Giorgia.

The Voice senior prima puntata le blind auditions

Annalisa Beretta

Maestra di scuola elementare ha 66 anni e vive in Brianza. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento cercando sempre di far imparare ai bambini ad esprimersi con le parole. Il suo rimpianto è quello di non avere avuto figli propri.

È stata una maestra severa che, nei momenti di ricreazione, faceva cantare i suoi bambini.

Si esibisce con Amor mio di Mina e si girano nell’ordine Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e poveri.

Laura Triesto

È una sensitiva di 61 anni nata a Brescia. Da piccola la chiamavano “La Streghetta” per le sue doti e oggi invece viene chiamata “La contessa di Cagliostro”, nome consegnatole da uno spirito, quello del Conte di Cagliostro, famoso veggente del ‘700. Si occupa da trent’anni di spiritualità dando messaggi tramite tarocchi o scrittura automatica.

Tra l’altro lo spirito è entrato dentro di lei proprio mentre stava cantando. Non solo, le ha lasciato anche un messaggio… quello di portare al pubblico di The Voice l’anima… e che vincerà una donna questa edizione del programma.

Canta Senza un briciolo di testa di Marcella Bella. Si girano i Ricchi & Poveri e a seguire Clementino. Lei sceglie di andare con Angela & Angelo.

Marco Rancati

Ha 65 anni e vive a Piacenza. Coltiva sempre il bambino dentro di sé. A 17 anni calca il palco de Festival di Sanremo e nel 1979, come Daniel Danielì, fa musica dance, sfonda all’estero e vince il Festival di Castrocaro. Torna a Sanremo Giovani dopo qualche anno con un brano scritto da Ron e Lucio Dalla, Occhi neri.

Del suo percorso musicale è abbastanza contento e crede che ci possano essere altre sorprese. Si presenta alle blind con la pronipote.

Il brano scelto è Fai rumore di Diodato. Per lui si girano tutti e quattro i coach. Sceglie Gigi D’Alessio.

Gabriele Iacolis e Lauro Attardi

Una grande storia di amicizia che li fa definire i Simon & Garfunkel della penisola sorrentina. Gabriele ha 66 anni ed è nato a Piano di Sorrento e lavora per la più grande compagnia italiana di navigazione di navi da crociera. Ha girato per tutto il mondo e selezionato tanti musicisti ma non ha mai incontrato uno come Lauro. Lui ha 70 anni ed è un musicista che ha lavorato per tanti anni sulle navi. Suonano insieme da 50 anni e sono veri amici fin dal primo incontro.

Sono qui anche per ché un brutto male ha colpito entrambi e hanno deciso di partecipare al programma per rinascere e ringraziare la vita. Durante l’esibizione si girano subito Loredana, Gigi e Clementino.

Scelgono la squadra di quest’ultimo.

Elisa Manosperti

Figlia, madre e moglie ha una vita verso cui è grata. Nella vita fa l’insegnante di cantante, ha frequentato il Conservatorio a Bari ed è laureata in canto Jazz. Due anni fa, dopo la pandemia, ha perso un figlio, evento che ovviamente l’ha sconvolta ma non ha potuto fermarsi e ha usato il canto per veicolare quello che aveva dentro.

Sfida dura per le che sceglie di portare una canzone di Mia Martini, Almeno tu nell’universo. Ed è proprio Loredana, sorella di Mimì, la prima a girarsi seguita da Gigi, dai Ricchi & Poveri e da Clementino. Standing ovation per lei al pubblico e Loredana che le dice: “Mi hai emozionato, ho sentito il dolore della tua voce“.

Ovviamente sceglie Loredana Bertè.

STEFANO PELE

Abita in provincia di Brescia, ha 62 anni e fa l’autotrasportatore. Oltre alla musica nella sua vita ha un’altra passione, il salto con l’asta. Nella sua carriera musicale ha conosciuto Roberto Vecchioni grazie ad un amico.

Canta proprio un brano di Vecchioni, Chiamami ancora amore. Si girano Gigi, Ricchi & Poveri, Loredana Bertè e per ultimo Clementino. Sceglie la Bertè.

Diego Vilardo

Viene da Parma e ha 63 anni. Ha la passione per la musica sin da bambino e nel 1979 pubblica il suo primo singolo come Diego Vilar. Fa le selezioni dei giovani al Festival di Sanremo 1986 ma il suo nome non è stato scelto. Ha comunque iniziato a girare l’Europa sempre cantando e vivendo di musica. Vuole fare colpo su Loredana per cui ha anche provato a scrivere un brano.

Canta Purple Rain di Prince e fa girare sulla fiducia, prima di iniziare a cantare, proprio la Bertè. Seguono tutti gli altri coach ma ovviamente sceglie lei che prende con sé il testo della sua canzone.

Lucinano Capurro

61 anni di Napoli e racconta la storia di O sole mio. Da giovane infatti faceva lo speaker quando ci fu la liberalizzazione delle radio. È legato al grande pezzo napoletano noto in tutto il mondo perché è il nipote di Giovanni Capurro, poeta napoletano autore del testo di O sole mio, brano scritto nel 1898 durante un temporale.

Ovviamente canta proprio questo brano. Per lui si girano contemporaneamente Gigi D’Alessio e Clementino, quindi i Ricchi & Poveri. Lui ovviamente sceglie Ricchi & Poveri.

Gio Mortoni

69 anni di Roma lo chiamano “Er pescetto” per via dei nonni che abitavano sul Lungotevere. Ha fatto per tantissimi anni Pianobar ed è stato in giro con i Ricchi & Poveri come tecnico.

Canta Cambia un uomo di Marco Mengoni e fa girare, Bertè, Ricchi & Poveri, Clementino e Gigi. Sceglie i Ricchi & Poveri e intona con loro anche un pezzo de La prima cosa bella.