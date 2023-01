Marco Rancati da Sanremo giovani 1985 a The Voice senior... la sua storia musicale

Tra i concorrenti over 60 che hanno partecipato ieri alla prima puntata di The Voice Senior c’è un artista che ha uno storico importante nel suo passato tra Festival di Sanremo, Ron, Lucio Dalla e successo all’estero… Marco Rancati.

65 anni portati divinamente, anche per merito, dice lui, del bambino dentro che non ha mai smesso di coltivare, Marco è di Piacenza e arriva alle Blind audition con la pronipote.

Del suo percorso musicale è abbastanza contento ma crede che ci possano essere altre sorprese per lui. Dopo aver fatto girare tutti e quattro i giudici con Fai rumore di Diodato, sceglie i team di Gigi D’Alessio.

Ma andiamo a scoprire la sua lunghissima carriera piena di sorprese.

Marco Rancati la carriera prima di The Voice Senior

La sua carriera parte come cantante di un complesso, gli Eva 2000, con cui partecipa al Festival di Sanremo nel 1975 senza arrivare però in finale.

In seguito diventa solista con lo pseudonimo di Daniel Daniel’, incide anche brani dance, vince il Festival di Castrocaro nel 1979, pubblica brani in spagnolo che ottengono un buon successo e vengono scelti anche come sigle di importanti telenovelas.

Tra l’altro participa al Festival di Sanremo semplicemente come Marco Rancati e un brano, Occhi neri, scritto per lui da Ron e Lucio Dalla. Si classifica quinto tra le Nuove proposte proprio nell’anno in cui trionfano nei big i Ricchi & Poveri.

Negli anni ha cofondato il gruppo Animali Rari (1992, tre dischi all’attivo), ha fatto parte degli Shout (2013) e nel 2017 ha partecipato a The Winner is su Canale 5. Ora una nuova ripartenza con Gigi D’Alessio a The Voice Senior.