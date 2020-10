The Voice Senior: ufficializzati i coach tra conferme e sorprese

Si avvicina il via di The Voice Senior, lo spin-off del programma che per 6 edizioni ha fatto capolino nel palinsesto di Raidue.

Come già anticipato qualche mese fa il talent sarà trasmesso in prima serata su Raiuno. Proprio oggi sono stati annunciati i nomi dei coach che guideranno i concorrenti che potranno partecipare solo se avranno compiuto i 60 anni di età.

La prima notizia degna di nota è che i coach non saranno 4, ma 5, anche se le squadre resteranno 4.

THE VOICE SENIOR – I COACH

Le 4 squadre saranno guidate da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e dalla coppia formata da Al Bano e dalla figlia Jasmine.

Per Gigi D’Alessio e Al Bano si tratta di un ritorno a The Voice. Il cantautore napoletano ha guidato un team nell’ultima edizione su Raidue, portando alla vittoria Carmen Pierri (ne abbiamo parlato Qui).

Al Bano, invece, è stato tra i coach della quinta edizione, dove ha guidato al trionfo Maryam Tancredi.

Per Loredana Bertè e Clementino si tratta di un esordio in questa veste, anche se entrambi hanno avuto esperienze televisive.

Al Bano sarà accompagnato dalla figlia Jasmine Carrisi. Non è la prima volta che a The Voice c’è una guida a due. Nella terza edizione, andata in onda nella primavera del 2015, Roby e Francesco Facchinetti portarono al trionfo finale Fabio Curto, artista che proprio quest’anno ha vinto Musicultura.

The Voice of Italy, nonostante sei edizioni, non è mai riuscito a entrare realmente nel cuore dei telespettatori. Ce la farà, invece, The Voice senior? La risposta a partire dalla seconda settimana di novembre.