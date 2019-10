The Kolors Los Angeles. Dopo il grande exploit di Pensare male in coppia con Elodie, brano che per mesi ha dominato nelle classifiche radiofoniche e streaming, i The Kolors si preparano a tornare in radio con un nuovo brano e questa volta ad affiancarli sarà Gué Pequeno.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Frida (ma, mai, mai), brano che ha segnato ufficialmente il debutto della band con brani in italiano dopo la parentesi Assenzio con J-Ax & Fedez, la band capitanata da Stash sembra averci preso gusto con i duetti.

THE KOLORS LOS ANGELES

E così, dopo Come le onde con J-Ax e Pensare male con Elodie, sarà in radio e nelle piattaforme digitali dal 4 ottobre, Los Angeles, brano che vede la band duettare con uno dei rapper più stimati in Italia, Gué Pequeno.

Los Angeles viene presentato come un brano dalle sonorità seventies ed eighties… quasi una polaroid di uno stato d’animo, che inizia da un bicchiere in un bar italiano e termina sull’infinito lungomare di L.A., come se la lontananza fosse solo un concetto astratto.

Il nuovo singolo è già in pre-save cliccando qui.

I rumors vorrebbero i The Kolors pronti per tentare il ritorno al Festival di Sanremo nel 2020.

Discograficamente la band manca dal mercato con un album dal 2017, anno in cui venne pubblicato il loro terzo disco, l’ultimo prima del passaggio in Universal Music Italia, You.