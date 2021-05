The Andre lancia “Evoluzione” un EP scritto con Romina Falconi

The Andre Evoluzione è il titolo del primo EP di inediti in uscita per Freak&Chic scritto dal cantautore con la compagna di scuderia, la cantautrice Romina Falconi.

Fuori da Venerdì 7 maggio è stato anticipato da Captatio Benevolentie, un singolo meta canzone, uno sfogo e allo stesso tempo un modo per chiedere il permesso di potersi raccontare.

Questo EP introduce nel nuovo mondo del cantautore, noto per la sua somiglianza vocale con il timbro di Fabrizio De André, attraverso quattro canzoni che mostrano altrettante facce dell’autore, legate però da un fil rouge che, appoggiato sul sarcasmo pungente e sulla grande capacità di giocare con le parole.

Ecco come ne parla lo stesso The Andre.

“L’EP è il primo volume di una serie di canzoni che meditano sul tema dell’evoluzione.

Da un lato, l’evoluzione artistica dello scrivente, che da imitatore si fa cantante e poi cantautore.

Dall’altro, l’evoluzione in senso biologico: perché ogni canzone porta il nome di un animale o di un uomo illustre (che poi alla fine è solo una scimmia un po’ più furba delle altre).

Infine, l’evoluzione musicale delle canzoni, che da arrangiamenti minimali chitarra e voce si fanno pezzi più costruiti ed elaborati, che spaziano fra generi diversi.”

Gli ultimi anni trascorsi hanno visto il cantautore partecipare a diversi festival del calibro di Home Festival e del Goa Boa , e importanti rassegne come Wired Festival, Musicultura e Sponz Fest. Ma il cantautore è apparso non solo sui palchi live, ma anche sul piccolo schermo, come ospite di tutte le puntate di Extra Factor, dove ha duettato con Achille Lauro e Chadia Rodriguez, e di Una storia da cantare, la trasmissione di Rai Uno con Enrico Ruggeri dedicata a Fabrizio De André.

Questo percorso, iniziato con il debutto discografico THEMAGOGIA – Tradurre, tradire, trappare (Freak & Chic/Artist First) chiude un capitolo dove l’artista è stato capace di omaggiare De André ma anche raccontare, non senza ironia, la nuova musica pop.

Questa la tracklist del progetto:

Captatio Benevolentie Scimmie Boccaccio Dostoevskij

I brani del disco sono stati scritti da The Andre e Romina Falconi, l’album è prodotto da Marco Zangirolami e Stefano Keen Maggiore.