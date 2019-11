E’ ormai noto che il 15 novembre arriverà per Epic / Sony Music Italy l’album d’esordio di tha Supreme 23 6451 (Qui il nostro articolo) che ora viene anticipato anche dal nuovo singolo blun7 a swishland.

Il brano non fa che accrescere l’attesa per un progetto che ha tutte le carte in regola per sovvertire qualche record e che anticipa un progetto a cui il giovane producer ha lavorato totalmente occupandosi di ogni aspetto.

23 6451 è stato, infatti, ideato, scritto, prodotto e mixato in prima persona da tha Supreme, che ha lavorato anche al concept grafico.

23 6451 è già disponibile in pre-order, pre-save e pre-add nei formati digitale, cd, doppio Lp standard e doppio Lp deluxe colorato con speciale cover lenticolare.

THA SUPREME – BLUN7 A SWISHLAND

Nei giorni scorsi sono state installate nelle stazioni di Roma e Milano due statue di tha Supreme alte 5 metri.

Giovedì 14 novembre alle ore 15.00 ci sarà un grande evento che anticiperà l’uscita di 23 6451.

Sotto le due gigantesche statue si potrà ascoltare in anteprima assoluta uno speciale spoiler con alcuni brani che compongono la tracklist del disco in uscita il giorno successo.

Per l’evento è previsto un dress code. I fan che saranno presenti all’evento dovranno arrivare vestiti di viola.

Ecco, invece, la tracklist di 23 6451:

come fa1 2ollipop fuck 3x scuol4 5olo 6itch remix (feat. Nitro) blun7 a swishland m8nstar oh 9od (feat. Nayt) gua10 (feat. Lazza) parano1a k1d (feat. Fabri Fibra) m12ano (feat. Mara Sattei) occh1 purpl3 (feat. Marracash) no14 (feat. Dani Faiv) ch1 5ei te sw1n6o (feat. Salmo) 7rapper ma1 8rosk1 (feat. Mahmood) bubb1e 9um pers0na2 (feat. Gemitaiz, Madman)

Foto di tha Supreme