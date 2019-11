tha Supreme: “blun7 a swishland” è primo nella Top 50 di Spotify Italia e...

Come previsto e prevedibile, arrivano le prime conferme riguardo blun7 a swishland, il nuovo singolo di tha Supreme che anticipa l’album 23 6451 (Epic / Sony Music Italy).

La settima traccia del disco che uscirà il 15 novembre si è posizionato alla prima posizione della Top 50 Italia di Spotify e il brano ha fatto il suo ingresso anche nella Top 100 Global Chart.

Un risultato di tutto rispetto che non fa che accrescere l’attesa per un progetto che ha tutte le carte in regola per infrangere altri record.

Nell’attesa è tutto pronto per l’evento che si terrà nelle stazioni di Milano e Roma, dove sono state esposte delle statue alte 5 metri che rappresentano tha Supreme (Ne abbiamo parlato Qui).

Giovedì 14 novembre alle ore 15.00 sotto le statue si potrà ascoltare in anteprima assoluta un assaggio di 23 6451. Unica richiesta: tutti i fans presenti dovranno essere vestiti di viola.

tha supreme le certificazioni

Senza ancora un disco pubblicato, tha Supreme ha già collezionato tra singoli e collaborazioni, diverse certificazioni.

Eccole nel dettaglio:

M8nstar disco di platino

Oh 90d feat. Nayt disco di platino

Scuol4 disco d’oro

Collaborazioni

Yoshi da Machete Mixtape 4 triplo disco di platino

Fuori e dentro da Scatola nera di Gemitaiz & MadMan disco d’oro

Doppiogang da Machete Mixtape 4 disco d’oro

No way da Machete Mixtape 4 disco d’oro

Foto dai social di tha Supreme