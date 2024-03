Teseghella sta “Benone” e racconta le insicurezze di ognuno di noi

Già disponibile in tutti i digital store, “Benone” (Maciste Dischi, distribuzione Warner Music) è il nuovo singolo di Teseghella, noto per la sua capacità di raccontare in musica, con forte empatia, concetti semplici ma universali, che accomunano tutti coloro che appartengono alla sua generazione.

“Ho scritto Benone l’estate scorsa. Sentivo che per la prima volta stavo mettendo la testa fuori da un oceano di dubbi e incertezze che mi stavano soffocando. L’ho conservata tra le note del telefono per un annetto e poi eccola qui. Benone è il soffio di lucidità che mi rende consapevole degli alti e bassi di questi anni e che, per un momento, rappresenta più di una canzone. Per ogni cerchio che si chiude, sento i dubbi e le incertezze che mi opprimono svanire un po’ e questo mi dà la forza di cantare e raccontare con leggerezza episodi intimi”.

Prodotto da Golden Years, “Benone” è un brano indie-pop con un’ironia pungente, che si ispira a un mood leggero. Nonostante ciò, Teseghella riesce a connettersi con chi lo ascolta e a trasmettere le proprie emozioni, grazie a un racconto diretto ed estremamente sincero, che mette al centro le insicurezze che ognuno di noi ha vissuto almeno una volta nella vita.

Il brano racconta dunque quei momenti fatti di pensieri confusi e nostalgia, ma anche di dubbi che – talvolta – portano ad un mare di guai. Ma quando tutto passa, l’incertezza lascia spazio al lieto fine, ovvero a quel momento in cui è possibile pensare che tutto stia andando benone, tanto da perdere le parole.

Foto di copertina di Onofrio Petronella