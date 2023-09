Tutto sold out il tour nei palasport di Tedua. 12 date e oltre 105mila biglietti venduti

Il successo discografico dell’ultimo disco di TEDUA, “La divina commedia“, è anche live con un tour che prima della partenza è completamente sold out per un totale 105.000 biglietti venduti per 12 date di cui 4 al Mediolanum Forum di Assago.

Fuori dal 2 giugno per Sony Music Italy, “La Divina commedia” ha conquistato le classifiche di vendita occupando il primo posto della classifica FIMI album per 12 settimane non consecutive.

L’album negli scorsi giorni ha conquistato il triplo disco di platino per le oltre 150.000 copie/unità e sono diversi i brani contenuti nel progetto che hanno ottenuto certificazioni. Eccoli:

Doppio disco di platino

“Hoe” feat. Sfera Ebbasta

Disco di platino

“Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi

“Malamente”

“Red Light”

“Lo-Fi for U”

Disco d’oro

“Intro La Divina Commedia”

“Mancanze Affettive” feat. Geolier

“Volgare” feat. Lazza

“Scala di Milano” feat. Guè

“Diluvio a Luglio” feat. Marracash

“Anime libere” feat. Rkomi & Bresh

TEDUA LIVE 2023

Sono sold out tutte le date de La Divina Commedia Tour, il suo primo tour nei palazzetti nell’autunno 2023 prodotto da Live Nation, che ha totalizzato 105 mila biglietti venduti su dodici date, di cui ben quattro appuntamenti al Mediolanum Forum.

Un risultato che arriva dopo un tour estivo e la comparsata a sorpresa al “Marraggeddon“. A seguire il calendario dei live: