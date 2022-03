Tecla lancia il nuovo singolo, “Oro”. Tra gli autori anche Noemi

Tecla Insolia lancia oggi, venerdì 18 marzo 2022, il suo nuovo singolo intitolato Oro, un brano che vede tra gli autori anche Noemi.

Classe 2004 Tecla è attrice e cantante. Nel 2019 vince Sanremo Young e partecipa l’anno seguente al Festival di Sanremo 2020 nella categorie Nuove Proposte dove conquista il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci con il brano 8 marzo.

Nel 2018 recita in diverse fiction Rai come L’allieva e Vite in fuga e nel 2021 viene scelta per interpretare il ruolo di Nada nel film sulla cantante dal titolo La bambina che non voleva cantare.

Dopo alcune collaborazione con Alfa, Tecla parte per una nuova avventura che la vede entrare nel roster Polydor / Universal Music. Un percorso che parte con Oro e che la porterà a pubblicare il suo nuovo progetto discografico prossimamente.

Tecla Oro significato e testo

Oro viene descritta come una canzone intensa e autobiografica che ci trasporta nel mondo di Tecla. Come in un flusso di coscienza, sentimenti come rabbia e disillusione si fanno motore di grandi cambiamenti in una continua e nuova scoperta di se stessi attraverso sonorità pop raffinate e travolgenti.

Il brano è scritto dalla stessa Tecla con Mariomarvels e Andrea “Wayne” Papazzoni e Noemi e prodotta da Mariomarvels e Andrea “Wayne” Papazzoni. Ecco come ne parla Tecla…

In “Oro” ho voluto racchiudere una serie di significati. “Essere oro” è il raggiungimento di tutte le aspettative che una persona si crea nella sua vita. In contrapposizione ho utilizzato anche la parola “odio” perche per raggiungere i tuoi obbiettivi non hai mai una strada spianata, l’esperienze e gli incontri sbagliati possono intaccare il percorso che è la vita, farti dimenticare il motivo per cui hai iniziato questo viaggio.

“Noi saremo oro” è una promessa che faccio a me stessa, perché nonostante l’odio lavorerò tutta la vita per ottenere quello che voglio.

L’uscita del brano è accompagna dal video, creato dal collettivo Round visuals, che vede l’artista immersa in un contesto onirico e ricco di simbolismi, mentre indossa un maschera formata da schegge di specchio.

TECLA ORO TESTO

Tu che dici aspetta

Io che tremo in questa stanza

Spengo, ho gli occhi chiusi, resto ferma

La paura che mi culla

Cambia l’idea che hai di me

Non sarà facile

Tutti che inseguono l’oro

Poi trovano solo odio

Odio

Cresciuta dalla rabbia in una scatola

Eri grande già da piccola

Ma la colpa non è loro

A mentire è stato l’oro

Oro

Non immagini

Il tempo che ho passato

A sentirmi in colpa

Non ho avuto coraggio

Ti ho deluso,

Anche se ci provavo

Non pensi a me

Ma se te lo chiedo amore resta

Non riesco più a stare senza

Anche col blu che mi scoppia dentro

Noi saremo oro

Lo prometto

Siamo state loro

Tutto ciò che odio

Se mi chiami, non rispondo

Stavolta

Fuoco tutto intorno

Nel tuo mare affondo

Ho distrutto ciò che ero

Per trovare

Oro

Come pioggia scendo

Se mi scavi dentro

Sveglia fino a notte fonda

Ma non ti sento

Corri come fossi vento

Mi cerchi se rimani sola

Siamo state loro

Tutto ciò che odio

Se mi chiami, non rispondo

Stavolta

Fuoco tutto intorno

Nel tuo mare affondo

Ho distrutto ciò che ero

Per trovare

Oro