Tecla L’Urlo di Munch

E’ passato quasi un anno dalla 70° edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione salì sul palco dell’Ariston Tecla che con lo struggente brano 8 marzo, brano che conquistò il secondo posto dietro solo a Leo Gassmann (Qui la nostra videointervista).

Venerdì 15 gennaio uscirà in radio e in digitale il nuovo singolo L’Urlo di Munch (Baraonda). Un ritorno alla musica per la giovane artista già vincitrice di Sanremo Young che nei mesi scorsi è apparsa in tv nelle fiction di successo Vite In Fuga e L’Allieva.

TECLA L’URLO DI MUNCH

L’Urlo di Munch è stato scritto da Claudia La Bella, Ilario Pasquali e Michele Savino, per la produzione artistica di Diego Calvetti, che ha curato l’arrangiamento con Lapo Consortini.

Il brano è il grido di una ragazza messa alla prova da un mondo che preferisce alimentare paura e smarrimento anziché speranze e sogni.

La consapevolezza si accompagna al desiderio di “ballare la tempesta” e ricercare comunque un equilibrio.

La protagonista individua nel famoso dipinto uno stato d’animo che sente con urgenza e che accomuna chiunque veda il mondo attraverso una forte sensibilità.

Un brano che rappresenta, quindi, un nuovo inizio per la giovane artista. Un percorso tutto da intraprendere, ma che ha delle solide basi.