TARGA MEI MUSICLETTER: All Music Italia vince il premio Miglior Sito Web

TARGA MEI MUSICLETTER come Miglior Sito Web Musicale a All Music Italia.

La stagione estiva di All Music Italia si sta per concludere e porta con sé una bella notizia che per me è un grande piacere dare proprio su questo stesso sito, io che a mia volta da anni abito un po’ qui dentro, con i miei articoli e le mie rubriche, con la stima che nutro per Massimiliano Longo e tutti i redattori che permettono al magazine di essere sempre sul pezzo!

All Music Italia vince l’11ª edizione della TARGA MEI MUSICLETTER come Miglior Sito Web. A darne notizia oggi, 25 agosto, l’ufficio Stampa Parole & Dintorni.

Si tratta del premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato da Luca D’Ambrosio con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi.

È Luca D’Ambrosio stesso a spiegare come viene assegnato il premio…

Un modo per cercare di offrire al grande pubblico della rete un’alternativa a ciò che ogni giorno viene proposto in maniera omologata dai grandi canali di comunicazione. Un premio, insomma, rivolto a siti collettivi e blog personali che, nonostante tutto, continuano a trattare con passione e professionalità di dischi e artisti che molto spesso non trovano spazio nei mass media.

Come tutti i comunicati ufficiali che si rispettino, chiamo il Direttore e gli chiedo un commento a caldo:

“Accolgo con grande piacere la notizia di questo importante premio, Miglior sito web, che arriva proprio a pochi mesi dal decimo compleanno di All Music Italia che cade il 22 febbraio 2024.

Quando diedi vita a questo sito con l’aiuto di persone che ancora oggi sono al mio fianco in questa avventura, come Oriana Meo e Alessandro Zanotti, o che hanno preso altre strade lavorative, come Cristian Scarpone, in tanti mi diedero del folle: ‘La musica italiana non interessa più al pubblico’. Ed era vero in quel momento, così come è vero che pochi mesi dopo, nel 2015, tutto cambiò e il pop, il rap, la tra e l’indie italiano tornano ai vertici delle classifiche, dove sono ancora oggi.

In questo settore si ricevono spesso più critiche che elogi. Spesso si fa di tutta l’erba un fascio nei confronti di fa informazione musicale (“Avete questa settimana per sentirvi importanti…” Cit.) e ci si scorda di osservare i singoli casi. E in questi singoli ci sono anche diverse realtà che, come All Music Italia, amano davvero la musica.

Se c’è una cosa di cui sono fiero sono le inchieste che abbiamo portato avanti, spesso a tutela dei giovani. Qualche settimana fa un addetto ai lavori mi ha detto: ‘Ma te lo sai che ti odiano in molti nel settore?’. Ho risposto: “Allora forse sto facendo bene il mio lavoro. O Almeno spero”.