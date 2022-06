Dopo l’anteprima in tour e al Love Mi Tananai è pronto a lanciare il nuovo singolo, “Pasta”

Tananai Pasta testo e significato del nuovo singolo dell’artista cantato il 28 giugno al grande concerto evento Love Mi.

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1 luglio.

Tananai Pasta significato

Il nuovo singolo inedito del cantautore poggia su una base quasi techno acida come la dance del 2003, come cita il testo stesso. Le parole sono tante assonanze che citano personaggi cult come Bruce Lee e Benny Benassi per dar vita a un brano che cerca di mettere in luce il lato più sexy di Tananai.

Tananai pasta testo

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pa ra pasta

balli strani

i carabinieri

tutto apposto tranne che qui

Belli grassi

Benny Benassi

soddisfatti sto venerdì

vuoi venire qui da me

citofona 323 uh ah

acido come la dance

quella del 2003

Sexytape, video blu ray

io, lei, fuori da qui

chiama quando sei qui

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pà ra

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà pasta

cerco casa, tabula rasa

l’ho spaccata, sono Bruce Lee

testa in testa come i Mohicani

faccia pulita chirichetti

vuoi venire qui da me

citofona 323 uh ah

acido come la dance

quella del 2003

Sexytape, video blu ray

io, lei, fuori da qui

chiama quando sei qui

Pa ra pa ra pa pa ra Pa ra pa ra pa pà ra

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà uh ah

Pa ra pa ra pa pa Pa ra pa ra pa pà pasta

Foto di Copertina di Francesco Prandoni