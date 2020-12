Festival di Sanremo Talent show. Quest’anno il primo vero talent show italiano, Amici di Maria De Filippi, compie vent’anni mentre il suo diretto competitor, X Factor, conta ad oggi 14 edizioni. Per l’occasione abbiamo decido di andare a scoprire il rapporto tra gli artisti provenienti dai talent show e il Festival di Sanremo.

Partiamo da una constatazione. Dal 2000, anno di nascita di Amici con il nome di Saranno Famosi, al 2008 Sanremo (e sopratutto Pippo Baudo, che in questo arco temporale ha guidato il Festival per 4 volte) non vollero saperne di ospitare nel cast artisti provenienti da Amici (X Factor arrivò in Italia proprio nel 2008).

Il motivo principale si può riassumere in un semplice concetto. Troppo poco mestiere per essere inseriti nei big, troppa popolarità televisiva per gareggiare nelle Nuove proposte.

E così in quei primi nove anni solo in tre casi apparvero dei nomi legati ad Amici nel cast del Festival (sempre nelle nuove proposte). Nel 2002 (Maria Pia & SuperZoo), nel 2006 (Antonello Carozza) e nel 2007 (il duo PQuadro composto da due ex ragazzi di Amici, Piero Romitelli e Pietro Napolano). Nessuno di loro vincitore del talent show.

Le cose cambiarono nel 2009 con il primo vero successo discografico di uno dei ragazzi di Amici e con l’arrivo di X Factor in Italia.

Fu Paolo Bonolis a rompere la diffidenza verso gli artisti provenienti dai talent show inserendo nel cast del suo secondo Festival il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Marco Carta.

Marco Carta vinse a mani basse la manifestazione e la stessa sorte tocco nei tre anni successivi anche ad altri due artisti provenienti dal programma, Valerio Scanu (2010) ed Emma Marrone (2012). Questa vittorie così ravvicinate tra loro diedero inizio ad una serie di polemiche legate alla forza dei ragazzi al televoto e, di conseguenza, a continui aggiustamenti nel regolamento per quel che riguarda il sistema di voto.

Dal 2013, anno della vittoria di Marco Mengoni (X Factor) nessun partecipante ad un talent show ha più vinto il Festival di Sanremo nella categoria big (ci sarebbe Mahmood nel 2019 ma la sua partecipazione a X Factor non fu abbastanza rilevante per legarlo al programma).



Nella categoria Nuove proposte le vittorie totali sono state 3: 2010 Tony Maiello (X Factor), 2017 Lele (Amici) e 2020 Leo Gassmann (X Factor).

In questi 12 anni, dal 2009 ad oggi, le partecipazioni al Festival di Sanremo di artisti provenienti da un Talent show (includendo anche il fallimentare The Voice of Italy) 69 così divise: 34 presenze per i ragazzi provenienti da Amici di Maria De Filippi, 32 presenze per X Factor e 3 presenze per The Voice of Italy.

Enrico Nigiotti fino a quest’anno era l’unico artista che ha partecipato ad entrambi i talent show di punta e al Festival di Sanremo (per tre volte). Nel 2021 si unirà a lui in questo “primato” anche Gaia.

Dal 2009 non c’è stato un solo anno dove nel cast non vi sia stato presente un artista di X Factor mentre, per quel che riguarda Amici, nel 2014 nessuno artista nato dal programma vi prese parte.

Gli anni con più partecipazioni appartengono al triennio di Carlo Conti con il record del 2016 anno in cui gli artisti provenienti da un talent presenti nella categoria big furono ben 8!

