Suspect CB pubblica il brano “Giorgia” insieme ad un artista molto amato

ncheSuspect CB lancia il singolo “Giorgia”, negli store digitali dal 5 gennaio 2024. Il brano nasce da un freestyle dal titolo “Giorgia Meloni”, pubblicato su Instagram e TikTok a giugno 2023 e in poco tempo diventato virale.

Suspect CB è il nome d’arte di Micheal Anno Obeng, nato nel 2003 a Reggio Emilia e di origini ghanesi. Il suo freestyle dedicato alla Presidente del Consiglio e prodotto da Exa non passa inosservato. Viene notato da alcuni artisti, tra cui Ernia; ed anche dai media, che iniziano a riprenderlo e diffonderlo. Viene notato dagli addetti ai lavori del mondo musicale. Così, l’etichetta Capitol Records decide di mettere sotto contratto il rapper, ritenendolo un artista su cui puntare.

A ottobre 2023, Suspect CB ha pubblicato il suo primo singolo: “Erling Haaland”. Il brano, che si avvicina al mondo della drill, porta il nome dell’attuale capocannoniere di Premier League. In esso, il rapper emiliano si racconta come un eroe il cui obiettivo è quello di cambiare le regole del gioco, proprio come ha fatto Erling Haaland nel mondo del calcio.

Suspect CB lascia Reggio Emilia e si trasferisce a Milano, per potersi dedicare interamente alla musica facendone un vero e proprio lavoro. Ogni giorno, in studio è un’occasione per imparare, confrontarsi e conoscere altri artisti e produttori.

Nel giro di pochi mesi, quel freestyle che all’inizio dell’estate aveva attirato l’attenzione del pubblico, si trasforma in un singolo discografico. E diventa il secondo capitolo ufficiale del percorso artistico di Suspect CB. Peraltro, si tratta di un pezzo che presenta gli ingredienti adatti per non passare inosservato.

“Giorgia” vede la partecipazione di uno degli artisti più apprezzati nel panorama musicale italiano attuale: si tratta di Ernia. Inoltre, il brano è prodotto da SIXPM.