Summer Hits: la Rai risponde a Battiti Live con una nuova manifestazione per l’estate. Sarà il nuovo Festivalbar?

Summer Hits cast: estate tempo di musica live e di tanti concerti… la musica finalmente torna a suonare e con essa arriva anche una nuova manifestazione televisiva, da Dagospia anticipata e soprannominata come il nuovo Festivalbar, su Rai2.

Mentre sulle reti Mediaset, su Italia 1 per precisione, tornerà il Battiti Live di Radio Norba, la Rai decide di rispondere con un nuovo show musicale estivo che vedrà alla guida Stefano De Martino e Andrea Delogu, il Summer Hits per l’appunto.

In realtà, dalle prime notizie diffuse, più che al Festivalbar la manifestazione sembra molto simile al Summer Festival, il grande show musicale in quattro appuntamenti realizzato dalla Fascino di Maria De Filippi con Friends & Partners andato in onda per sei anni dal 2018 che prevedeva all’interno anche una gara per gli emergenti (tra i partecipanti nomi poi esplosi come Irama, Ermal Meta, i Canova, Giaime, Benji & Fede, Federica Abbate, Il Pagante…).

La location dei due eventi, il Summer Festival e il Summer Hits, è la medesima: piazza del Popolo a Roma.

Summer hits cast

Svelati i conduttori, la location e la data di registrazione delle due puntate, il 24 e 25 giugno (la messa in onda su Rai 2 non è ancora stata annunciata ma l’evento non sarà comunque in diretta) manca da definire solo il cast anche se, già dal nome del programma, è ovvio che vedremo i nomi che hanno lanciato dei successi per l’estate 2022.

Da Marco Mengoni a Michele Bravi, da Tommaso Paradiso a Margherita Vicario, da Alessandra Amoroso a Elisa, oltre a quelli in arrivo con nuovi brani, da Noemi ad Aka 7even.

Ad oggi non si conoscono altri dettagli sul Summer Hits se non che saranno 15 per serata gli artisti che saliranno sul palco di piazza del Popolo a Roma.

Quindi la sfida dell’estate sarà tra Battiti live, sempre condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoracci, e questo nuovo programma. Stupisce la decisione di Mediaset di non riprendere il Summer Festival dopo i due anni di lockdown e, ancora di più la scelta della Rai di non seguire l’idea di Amadeus di un Sanremo Estate con i protagonisti del Festival di Sanremo di ritorno sul palco con le loro canzoni per l’estate.

Ovviamente, a fine agosto, tornerà anche il Power Hits Estate di Rtl 102.5.