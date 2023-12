I Susbonica annunciano il nuovo album, “Realtà aumentata”, e il tour 2024

Secondo i rumors da noi raccolti sono stati ad un passo dall’ingresso nel cast del Festival di Sanremo 2024, manifestazione a cui non presenziano in gara dal 2000, quel che è certo è che i Subsonica hanno appena annunciato il nuovo disco, “Realtà aumentata“, la cui data di uscita è fissata per gennaio prossimo.

Il decimo album in studio della band arriverà dopo la vittoria del Premio Speciale Soundtrack Stars Award per la musica di “Adagio”, film di Stefano Sollima, e dopo l’uscita a ottobre scorso del singolo “Pugno di sabbia“.

Questo disco arriva a distanza di cinque anni dal precedente e sarà anticipato da un nuovo singolo, “Mattino di luce“, in radio e in digitale dal 29 dicembre.

La data di uscita di “Realtà aumentata” invece è fissata per il 12 gennaio 2024 per Epic/Sony Music Italy.

“Realtà aumentata” è un album di undici canzoni scritte nell’arco del 2023, che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole.

Una realtà i cui effetti, nel corso degli ultimi anni, sono aumentati in modo tangibile. Una realtà che ci ha chiusi in casa per mesi rivelando tutte le fragilità di un presente globalizzato, che ci espone ad effetti climatici estremi, che è tornata a sconvolgerci con le guerre e che bussa ai nostri confini con un quotidiano carico di miseria, speranza e disperazione.

Una “realtà aumentata” alla quale, paradossalmente, abbiamo iniziato a rispondere con crescente dispercezione tra negazionismi, letture distorte, fughe virtuali e carenza di umanità.

Questa “realtà aumentata” sembrerebbe spingerci verso un isolamento individuale e individualista, anziché suggerire azioni e risposte collettive, le uniche in grado di proteggerci da quando abitiamo questo pianeta.

La copertina dell’album è realizzata dal designer e visual artist Marino Capitanio che così ne descrive il processo creativo:

“Per la copertina dell’album mi sono ispirato al brano ‘Africa su Marte’, creando una fusione tra le radici terrestri e le visioni cosmiche. In questo intreccio, la realtà aumentata diventa una metafora di espansione oltre i confini dell’immaginazione. È un equilibrio tra il familiare e l’ignoto, tra il tangibile e l’astratto.”

A seguire la tracklist del progetto:

Cani Umani Mattino di Luce Pugno di Sabbia Universo Nessuna Colpa Missili e Droni Scoppia la Bolla feat. Willie Peyote, Ensi Africa su Marte Grandine Vitiligine Adagio

L’album è disponibile in pre-order nelle versioni cd, vinile bianco opaco e vinile nero con copertina “Lenticolare”

I Subsonica torneranno live il prossimo mese di aprile con un tour organizzato da Live Nation. Queste le date:

3 aprile – Mantova

4 aprile – Milano

6 aprile – Conegliano (TV)

8 aprile – Roma

10 aprile – Bologna

11 aprile – Firenze

13 aprile – Torino