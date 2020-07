A causa dell’emergenza sanitaria e alle relative restrizioni, sono state rimandate al prossimo anno i concerti della tournée dei Subsonica Microchip Temporale Club Tour (ne abbiamo parlato Qui).

Durante l’estate, comunque, Samuel e Boosta non sono certamente fermi e proseguono l’attività live da solisti (Qui e Qui i nostri articoli).

La tournée, prodotta da Vertigo, partirà quindi con la tappa sold out in programma dall’Hall di Padova il 4 marzo 2021.

I Subsonica lo scorso autunno hanno pubblicato Microchip Temporale e in pieno lockdown l’album di inediti Mentale Strumentale, registrato nel 2004. Le royalties di quest’ultimo progetto sostengono la Fondazione Caterina Farassino, impegnata con il progetto Respira Torino a supporto degli ospedali di Torino e Asti, mediante la fornitura di dispositivi per l’emergenza sanitaria.

SUBSONICA MICROCHIP TEMPORALE CLUB TOUR – IL NUOVO CALENDARIO

Giovedì 4 Marzo @Hall – Padova – SOLD OUT

Venerdì 5 Marzo @Vox – Nonantola (MO) – SOLD OUT

Sabato 6 Marzo @Vox – Nonantola (MO) – SOLD OUT

Giovedì 11 Marzo @Afterlife – Perugia

Venerdì 12 Marzo @Mamamia – Senigallia (AN)

Sabato 13 Marzo @Live Club – Trezzo Sull’adda (MI) – SOLD OUT Giovedì 18 Marzo @Common Ground – Napoli

Venerdì 19 Marzo @Pin Up – Mosciano Sant’angelo (TE)

Sabato 20 Marzo @Demodè – Bari

Venerdì 26 Marzo @Capitol Fiera – Pordenone – SOLD OUT

Sabato 27 Marzo @Centro Sociale Rivolta – Marghera (VE)

Domenica 28 Marzo @Brixia Forum – Brescia

Mercoledì 31 Marzo @Atlantico – Roma

Giovedì 1 Aprile @Atlantico – Roma

Venerdì 2 Aprile @Tuscany Hall – Firenze

Martedì 6 Aprile @Alcatraz – Milano – SOLD OUT

Mercoledì 7 Aprile @Alcatraz – Milano

Venerdì 9 Aprile @Teatro Concordia – Torino

Sabato 10 Aprile @Teatro Concordia – Torino – SOLD OUT

Domenica 11 Aprile @Teatro Concordia – Torino – SOLD OUT

I biglietti acquistati per le date precedenti resteranno validi per le nuove date.

