Subconscio: “Giungla”, ovvero come preferire la sfida alla fuga

E’ uscito per l’etichetta Totally Imported (Distribuzione Artist First) Giungla, il singolo d’esordio di Subconscio, pseudonimo del cantautore Giulio Campaniello, nato in provincia di Foggia nel 1992.

Il brano musicalmente è un’interessante commistione di neo-soul e R&B e racconta del percorso di chi si affaccia al mondo della musica e della creatività con decisione e con tutta l’intenzione di trovare un proprio posto al sole. La situazione è, ahimè, ben diversa da ciò che ci si attende e quello che si palesa davanti è un luogo ricco di stimoli, ma anche di pericoli. Un invito a buttarsi e giocarsi le proprie carte.

“Giungla è la prima tappa del viaggio. Ho scritto questo brano in un momento di vita in cui sentivo la necessità di disegnare il mio futuro e i miei obiettivi. Una giungla, metafora di creatività che aspetta solo di trovare espressione attraverso zone inesplorate e natura selvaggia, gli incontri della ricerca verso il Subconscio.”

Queste le parole di Subconscio che ha scritto e composto il brano. La produzione è di luzee, mentre il mix è stato curato da Jacopo Trapani presso BH Studio. Giungla è stato masterizzato da Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering, mentre l’artwork è a cura di Luca Genovese.

SUBCONSCIO

Giulio Campaniello è nato nel 1992 a Rignano Garganico (FG) e si è trasferito a Bologna all’età di due anni.

Entra da giovanissimo nel Bologna Underground Movement (B.U.M.) come Dj, sviluppando la sua passione per la Bass Music.

Nel 2014 si avvicina al mondo del neo soul, rnb, funk e jazz e successivamente conosce Davide Luzi, bassista e beatmaker noto come Luzee. Da subito si crea una forte sintonia che da il via a una fortunata collaborazione che sfocia nella composizione di due singoli e un tour in giro per l’Italia.

Nel 2020 Subconscio firma per Totally Imported e da vita al nuovo progetto musicale, un contenitore di idee senza confini e ricco di storie che vuole raccontare in musica.

Foto di Stefan Paun