Stre: una relazione amorosa ormai al capolinea nel singolo “Remake”

E’ uscito per Visory Records Remake, il nuovo singolo di Stre. Per esorcizzare questa distanza sociale, dato il periodo. ci vuole solo una canzone sul contatto (molto) fisico.

Ma il sesso può realmente riparare tutto? Questo è l’interrogativo che si pone Remake il primo singolo di Stre.

Un brano synth-pop che racconta una relazione amorosa che sta arrivando al capolinea.

Il racconto, nonostante la sottotrama triste, è fatto in maniera ironica, attraverso riferimenti al mondo cinematografico, nel testo così come nello spassoso videoclip (il primo in Italia realizzato mediante la tecnologia del deepFake) a cura dallo stesso STRE, che fa “cantare” il suo singolo direttamente ai personaggi del cinema.

STRE

Stre è il nuovo progetto del cantautore e polistrumentista napoletano Stefano Crispino.

Dopo aver militato dal 2005 al 2010 in diverse formazioni in qualità di batterista, fonda da frontman e unico compositore la band Gruppo Sanguigno, progetto musicale pop/rock/punk con il quale suona e canta per quasi 10 anni, arrivando anche ad aprire I cani durante il tour di Aurora. Stefano si occupa anche della regia e montaggio di tutti i video della band.

Dando sfogo anche alla sua passione per il cinema che coltiva anche nel suo canale YouTube tramite recensioni e rubriche cinematografiche (ma anche recensioni e classifiche musicali).

In seguito all’esperienza con il gruppo e al primo anno di studio di canto, sente il bisogno di mettersi in gioco come solista mettendo a nudo la sua anima pop e le sue doti da arrangiatore e paroliere.

Nasce quindi il progetto Stre, del quale cura anche tutte le produzioni musicali dei brani, missati poi dal Deposito Zero Studios (che ha recentemente missato anche il disco di Bebo de Lo stato sociale) e masterizzati da Giovanni Versari.