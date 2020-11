Ha preso il via la scorsa settimana su Rai4, canale 21 del digitale terrestre, la prima stagione di Stranger Tape in Town, il programma che conduce lo spettatore nei luoghi urbani dell’attuale scena musicale italiana.

In viaggio in cinque puntate condotto da Ema Stokholma, in programma il lunedì in seconda serata e disponibile, poi, anche in streaming on demand su Rai Play.

La musica è in continua evoluzione e quella italiana non fa eccezione. Ogni anno il nostro panorama musicale presenta nuovi autori e nuovi interpreti, sempre più seguiti dai giovani soprattutto grazie ai social network.

In questi ultimi anni, tra i generi musicali più seguiti c’è la Trap, strettamente connessa alla strada e soprattutto al quartiere in cui i suoi esponenti sono nati e cresciuti.

Durante le puntate, presentate in anteprima al Prix Italia, Ema Stokholma incontrerà i talenti italiani del Rap e della Trap e dialogherà con loro in maniera confidenziale e libera.

STRANGER TAPE IN TOWN – EMA STOKHOLMA

Ema porterà lo spettatore nella vita e nel percorso artistico di ognuno degli ospiti che incontrerà, raccontandoli come persone e come professionisti.

Insieme a loro offrirà un racconto inedito delle periferie, che diventano centro di innovazione e creatività, e dei luoghi che sono stati importanti nella loro vita privata e per continua fonte di ispirazione nella loro evoluzione artistica.

Un viaggio alla scoperta di spazi urbani inusuali e periferici di legati alla scena Rap e Trap italiana. Roma, Napoli, Torino e Milano raccontati attraverso percorsi alternativi e poco battuti, ma non per questo meno sorprendenti.

Tra gli ospiti i romani Ketama 126, Franco 126, Gianni Bismark e Lil Jolie.

Il viaggio poi prosegue a Napoli con Geolier, Lele Blade e Vale Lambo, a Torino con Shade e Rosa Chemical.

Ultima tappa Milano, dai Navigli al Cimitero Monumentale, con protagonisti Ernia e Frah Quintale.