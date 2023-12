Still Novo: le stelle del rock come supereroi Marvel nel singolo “Rocstars”

“Rockstar” è il titolo del nuovo singolo della band bolognese Still Novo.

Il gruppo è composto dai fratelli Viames Arcuri (chitarra ed autore testo e musica) e Antonio Arcuri, oltre che da Fabio Biagi (batteria), Andrea Marchesi (basso), Alessandro Maiani (mix, arrangiamenti, produzione, tastiere e loops), Luana Bellucci (voce).

Il brano è stato mixato presso gli studi AM productions, mastering a cura di Nicola Fantozzi (LevelMastering).

Ad oggi gli Stil Novo hanno pubblicato 4 album con l’etichetta discografica AM Productions con varie collaborazioni con artisti come Federico Poggipollini e Fabrizio Bosso, e gli interventi alla voce di Omar Pedrini, Daniele Groff e Leda Battisti.

Il nuovo singolo, “Rockstar“, è il primo brano con alla voce Luana Bellucci.

In questo brano la band immagina le stelle del rock come fossero supereroi della Marvel Comics. Queste le parole di Viames al riguardo:

“Il loro superpotere è di cambiare il mondo con le canzoni e di ispirare chi scopre la musica rock a battersi per un mondo migliore. Con un ritmo incalzante e un riff di chitarra esplosivo, il grido di ‘Rockstar’ è ‘Alza le casse e premi play.’”

Ad accompagnare il pezzo un videoclip è stato scritto e sceneggiato dai fratelli Arcuri insieme al videomaker di fiducia Simon Barletti, che ha praticamente diretto e montato ogni prodotto della band fin dai primi passi.

Ecco come lo racconta Viames:

“Il videoclip della band mostra il potere gioioso del rock’n’roll: una noiosa festa di aristocratici viene improvvisamente “invasa” dagli Stil Novo e da un gruppo di scalmanati, che cominciano a suonare la canzone e a combinare disastri.

I commensali sono inizialmente infastiditi, ma poi si uniscono in una grande e coloratissima bolgia, che termina con lo stage diving della cantante Luana Bellucci.

Il concept della trasformazione è stato ripreso anche in un accattivante gioco social, la ‘Rockstar challenge’: numerose influencer si sono già cimentate con questo contenuto, postando dei video in cui appaiono prima in abiti sciatti e poi, sempre sulle note della canzone, si mostrano in una veste puramente rock: abiti di pelle, trucco ammaliante e sensuali coreografie”