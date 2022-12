Stefano Signoroni omaggia Jannacci e Gaber con la cover di “Una fetta di limone”

Stefano Signoroni rende omaggio a due grandi e indimenticati artisti della musica italiana: Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Lo fa pubblicando la cover di Una fetta di limone, disponibile negli store digitali dal 16 dicembre 2022.

Il brano è realizzato con il figlio di Enzo Jannacci, Paolo. La collaborazione è frutto di un’amicizia nata qualche anno fa, quando Signoroni ha invitato Jannacci a esibirsi in concerto per i pazienti presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, nell’ambito della manifestazione Notte su un tetto che scotta.

“Io sono un grande fan di Gaber e Jannacci, che da sempre sento particolarmente vicino per la “doppia vita” divisa tra medicina e musica”, racconta Signoroni a proposito dell’idea dietro la realizzazione del brano. “Così un giorno, quasi per caso, insieme a Paolo abbiamo deciso di rifare insieme il pezzo ‘Una fetta di Limone’, come omaggio e tributo ai “Due Corsari”“.

Il brano è prodotto da Giacomo e Tommaso Ruggeri, insieme a Giordano Colombo per Cello Label.

Una fetta di limone è stata scelta come singolo che anticipa il nuovo disco di Signoroni, in uscita nel 2023. Il battesimo live ufficiale del singolo avviene la sera stessa della sua uscita, durante un doppio show di Stefano Signoroni sul palco del Blue Note di Milano. A proposito, l’artista afferma: “È bello ed emozionante poter tornare, dopo molti mesi, proprio sul palco prestigioso del Blue Note di Milano. È per me motivo di grande orgoglio poter presentare proprio qui, dove ormai mi sento come a casa, il mio omaggio a due figure milanesi iconiche come Enzo Jannacci e Giorgio Gaber”.