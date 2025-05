Stefano D’Orazio: nuovo singolo e album in arrivo per il frontman dei Vernice

Stefano D’Orazio, frontman dello storico gruppo italiano Vernice – diventati celebri negli anni ’90 grazie alla hit Su e giù – torna con un nuovo progetto discografico. Dal 30 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Non lo so.

STEFANO D’ORAZIO – LA CARRIERA TRA VERNICE E PERCORSO SOLISTA

Autore, musicista e cantautore, Stefano D’Orazio è stato la voce, il fondatore e l’anima dei Vernice, gruppo prodotto da Claudio Cecchetto con direzione artistica di Roberto Vecchi, legato anche all’etichetta Bollicine di Vasco Rossi. Il gruppo ha pubblicato tre album per Sony Music, restando in classifica per due anni consecutivi e vendendo oltre 200.000 copie.

Nel 1995 arriva l’ultimo album della band, intitolato semplicemente Stefano D’Orazio, che segna anche l’inizio della carriera solista. Dopo lo scioglimento del gruppo, l’artista pubblica Non ci prenderanno (1997), contenente i brani Innamorato e Nasce l’alba. Nonostante il riscontro positivo, eventi familiari lo portano a ridurre la sua attività discografica.

Nel 2000 torna con il singolo Arriva l’estate, seguito da Balla e Certe Persone. Dal 2000 in poi concentra la propria attività principalmente sui concerti dal vivo, ottenendo successo nelle piazze italiane.

Nel 2014 pubblica Derby, presentato allo Stadio Olimpico in occasione di Lazio-Roma, e l’anno successivo l’album Ci vediamo all’inferno, che celebra i 25 anni di carriera. Nel 2018 arriva la collaborazione con Jessica Casula in Scappare Via, e nel 2020, durante il lockdown, il brano di speranza Qui c’è gente speciale.

STEFANO D’ORAZIO – NON LO SO, il nuovo singolo

Non lo so è una canzone che affronta il tema del cambiamento e della difficoltà, per alcune persone, di accettare la realtà dei fatti. Il brano è prodotto da Fabrizio Angeli e distribuito da Anteros Produzioni, con Nazzareno Nazziconi nel ruolo di produttore esecutivo.

«Nel caso specifico – spiega l’artista – si riferisce a delle persone che continuano a fantasticare su un personaggio che, sebbene in passato sia stato un artista di successo, ora si trova palesemente in difficoltà. Nonostante lui ripeta con sincerità che non può e non sa come aiutare gli altri, questi ultimi non riescono proprio a farsene una ragione, inconsapevoli del fatto che tutto ciò non fa altro che amplificare il senso di solitudine dell’artista stesso».

Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album I grandi sogni, previsto per settembre 2025, un disco registrato presso lo studio Andy Sound che verrà pubblicato formato CD e vinile.

Un nuovo progetto…

Oltre alla musica, Stefano lancia anche un nuovo portale: Ci metto il Cuore, un progetto digitale con episodi settimanali che portano il pubblico nel dietro le quinte della musica e dello spettacolo. Attraverso interviste e racconti con ospiti noti e meno noti, l’artista esplora la parte più vera e umana del mondo musicale.