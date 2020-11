Ieri Stefano D’Orazio, il leggendario batterista dei Pooh ci ha lasciato. A darne la notizia i suoi compagni di viaggio (qui il nostro articolo).

In questo articolo vogliamo cercare di raccogliere le manifestazioni di affetto dei colleghi per questo grande professionista. Ciao Stefano!

POOH

“STEFANO CI HA LASCIATO!

Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia.



Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa.

Preghiamo per lui.



Ciao Stefano, nostro amico per sempre…

Roby, Dodi, Red, Riccardo“