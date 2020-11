È uscito il nuovo singolo di Stefania Orlando Babilonia, un brano dalle spiccate sonorità raggaeton, scritto a quattro mani con il cantautore indie Nartico.

Babilonia, prodotto da Casamusica e Novalis Music è stato registrato pochi giorni prima dell’ingresso di Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello Vip.

Il brano arriva dopo A Troia, Legami al letto, Frappè, Vita Bastarda e Sotto la Luna e ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio fenomeno sui social!

STEFANIA ORLANDO BABILONIA – IL TESTO

Le luci del tramonto

le fate del jet-lag

Io intanto sto cercando

L’isola che non c’è

reggo il mio moscow mule

non so,

decidi tu

la sabbia brucia i piedi

il vento che porta un reggaeton

la maglia Rolling Stones

Non si conta il tempo

Il giorno passa in un’ora

Notti con l’asfalto che si attacca la suola

Rivoluzione

un aquilone

Cercando Babilonia

ho trovato te

Libri di Bukowski

Sabbia mare mossi

La tua pelle nera

Come una grande festa

Con il sole in testa

Insieme siamo un quadro di Monet

Un fiume di gente

la luna si accende

Su questa sera

Babilonia

Babilonia Babilonia

Babilonia ahi ahi ahi ahi

fino a notte fonda giocando ancora

Babilonia

Babilonia Babilonia

Babilonia ahi ahi ahi ahi

fino a notte fonda balliamo ancora

Le stelle stanno in fila

Come nella hall of shame

Il bello arriva ora

Dai Vieni via con me

Regalami un Chanel

Portami adesso a vedere l’alba

Come King Kong

sui tetti di New York

Puoi fermare il tempo

riguardando una storia

O baciare ad occhi chiusi

andando a memoria

rivoluzione

birra al limone

Cercando Babilonia

ho trovato te

Libri di Bukowski

Sabbia mare mossi

La tua pelle nera

Come una grande festa

Con il sole in testa

Insieme siamo un quadro di Monet

Un fiume di gente

la luna si accende

Su questa sera

Babilonia

Babilonia Babilonia

Babilonia ahi ahi ahi ahi

fino a notte fonda giocando ancora

Babilonia

Babilonia Babilonia

Babilonia ahi ahi ahi ahi

fino a notte fonda balliamo ancora

E se dovrò partire

Perché un viaggio non può che finire

Ho tenuto nelle mie valigie

Un biglietto per te

In un posto così la notte non mi sembra vera

Ma è da vivere

Cercando Babilonia

Come una grande festa

Con il sole in testa

Insieme siamo un quadro di Monet

Un fiume di gente

la luna si accende

Su questa sera

Babilonia

Babilonia Babilonia

Babilonia ahi ahi ahi ahi

fino a notte fonda giocando ancora

Babilonia

Babilonia Babilonia

Babilonia ahi ahi ahi ahi

fino a notte fonda balliamo ancora